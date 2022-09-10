Спорт

13:17 10.09.2022

"Шахтар" Ріната Ахметова обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам

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"Шахтар" Ріната Ахметова обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам

Представники ФК "Шахтар" обурені рішенням ФІФА продати право на трансляцію матчів чемпіонату світу в Катарі (грудень 2022 року) росіянам.

"Ми розлючені. Країна-агресор має бути ізольована. Ми проти не лише участі російських клубів у європейських змаганнях, а й також закликаємо виключити Росію з усіх міжнародних змагань, включно з тими, що під егідою УЄФА та ФІФА. Світова спортивна спільнота нарешті має об'єднатися в цьому питанні й виключити Росію з усіх організацій та заблокувати її співпрацю зі спонсорами. Особливо це стосується продажу телевізійних прав", - йдеться в заяві клубу, переданій агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

"Гірники" виступають проти того, щоб у країні-терористі показували якісь ігри, особливо Ліги чемпіонів.

"Росія має стати державою-ізгоєм, поки українці гинуть від рук її солдатів, а в Європі вона розв'язала страшну війну", – йдеться в заяві представників "Шахтаря".

Раніше стало відомо, що ФІФА продала права на трансляцію ігор чемпіонату світу-2022 трьом каналам у Росії, які як державні є інструментами пропаганди геноциду українців. Телеканали РФ також транслюють турніри УЄФА – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

"Шахтар" виступає в турнірі Ліги чемпіонів.

Теги: #футбол #шахтар #фіфа #трансляція

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