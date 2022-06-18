Спорт

13:07 18.06.2022

Інформація про 60 загиблих на війні спортсменів опублікована на сайті "Ангели спорту"

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Інформація про 60 загиблих на війні спортсменів опублікована на сайті "Ангели спорту"

На сайті "Ангели спорту" вже опубліковано інформацію про 60 загиблих на війні спортсменів.

Станом на 26 травня на ресурсі була опублікувала інформація про 48 українських спортсменів, які за різних обставин загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У наступні дні сайт поповнився інформацією про загибель ще 12 українських спортсменів.

Зокрема, серед загиблих: військово-спортивний багатоборець Ігор Тищенко, шахіст Сергій Неустроєв, боксер Ярослав Рудич, стрілець з лука Олександр Оніщук, пауерліфтер Сергій Карнаухов, боєць рукопашного бою Вадим Сотников, спортсмен зі спортивного орієнтування Олександр Тепенчак, пауерліфтер Ігор Бондарчук, пейнтболіст Ігор Кроткіх, кікбоксер Назар Макаренко, кікбоксер Олександр Фештрига та важкоатлет Любомир Бодак.

Як повідомлялося, на початку травня в Україні запустили сайт "Ангели спорту" з інформацією про загиблих на війні спортсменів. Сайт створено за сприяння Спортивного комітету України.

Теги: #сайт #спортсмени #загиблі

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