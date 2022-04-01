"Динамо" (Київ) у квітні-червні проведе серію благодійних матчів із топклубами Європи

ФК "Динамо" (Київ) у квітні-червні 2022 року проведе серію благодійних товариських матчів із топклубами з Європи.

"Усі ці матчі за участю чемпіона України буде проведено під гаслами "Матч за Мир! Зупинимо Війну!"/"Match for Peace! Stop the War!", - йдеться у повідомленні на сайті клубу.

Зокрема, заплановані матчі з "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина), "Парі Сен-Жермен" (Париж, Франція), "Стяуа" (Бухарест, Румунія), "Легія" (Варшава, Польща), "Барселона" (Іспанія) ), "Мілан" (Італія), "Бенфіка" (Лісабон, Португалія), "Аякс" (Амстердам, Нідерланди), "Спортінг" (Лісабон, Португалія), "Базель" (Швейцарія).

Усі товариські матчі "Динамо" будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проєкту буде також залучено зірок українського мистецтва, які підтримають благодійну місію нашого клубу.

"Метою проведення цих матчів є інформування міжнародної спільноти про жахливу війну в Україні та збір коштів для підтримки українців, які постраждали від війни з російським агресором. "Динамо" демонструватиме світу, що український народ прагне миру та свободи, захищаючи власну державу у війні з російським агресором-окупантом", - резюмується в повідомленні.

Як повідомлялося, після повномасштабного російського збройного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року було припинено чемпіонат України з футболу.

Джерело: https://fcdynamo.com/news/dinamo-provede-seriyu-blagodijnih-matchiv-pid-gaslom-match-za-mir-zupinimo-vijnu