Всесвітню шахову Олімпіаду-2022 буде перенесено з Росії

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила про рішення перенести з Росії 44 Всесвітню шахову Олімпіаду-2022.

"Рада ФІДЕ ухвалила рішення, що 44-та шахова Олімпіада, зокрема змагання для гравців з обмеженими можливостями, а також Конгрес ФІДЕ не проводитимуться в Росії", - йдеться у заяві, розміщеній на сайті ФІДЕ.

"Ми зробимо все можливе, щоб знайти іншого організатора Олімпіади та своєчасно надати інформацію про місце й дати проведення Конгресу ФІДЕ 2022 року", - повідомила федерація.

Шахова Олімпіада у 2022 році мала відбутися в Москві з 26 липня по 8 серпня.