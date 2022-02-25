Спорт

16:45 25.02.2022

Всесвітню шахову Олімпіаду-2022 буде перенесено з Росії

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Всесвітню шахову Олімпіаду-2022 буде перенесено з Росії

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) оголосила про рішення перенести з Росії 44 Всесвітню шахову Олімпіаду-2022.

"Рада ФІДЕ ухвалила рішення, що 44-та шахова Олімпіада, зокрема змагання для гравців з обмеженими можливостями, а також Конгрес ФІДЕ не проводитимуться в Росії", - йдеться у заяві, розміщеній на сайті ФІДЕ.

"Ми зробимо все можливе, щоб знайти іншого організатора Олімпіади та своєчасно надати інформацію про місце й дати проведення Конгресу ФІДЕ 2022 року", - повідомила федерація.

Шахова Олімпіада у 2022 році мала відбутися в Москві з 26 липня по 8 серпня.

Теги: #олімпіада #шахи #перенесення
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