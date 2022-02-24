Спорт

20:03 24.02.2022

Польща, Чехія та Швеція закликають не проводити в Росії відбіркові матчі ЧС з футболу

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Польща, Чехія та Швеція закликають не проводити в Росії відбіркові матчі ЧС з футболу

Футбольні асоціації Польщі, Чехії та Швеції у спільній заяві закликали не проводити на території РФ матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.

"Ґрунтуючись на поточних подіях у конфлікті між Росією та Україною, включно з безпековою ситуацію, футбольні асоціації Польщі, Швеції та Чехії висловлюють свою тверду позицію, згідно з якою матчі плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу ФІФА у Катарі у 2022 році не повинні проводитись на території Російської Федерації", - йдеться у заяві.

Зазначено, що поставлена під загрозу безпека футболістів та членів офіційних делегацій. В асоціаціях сподіваються на негайну реакцію ФІФА та УЄФА та надання альтернативних місць для проведення матчів.

Раніше повідомлялося, що в УЄФА вирішили скликати позачергове засідання виконавчого комітету, щоб оцінити ситуацію та ухвалити всі необхідні рішення з питання проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі. Видання Associated Press із посиланням на джерело передає, що буде ухвалено рішення перенести матч в інше місце.

Спочатку планувалося, що 24 березня в Москві відбудеться матч Росія-Польща, переможець якого боротиметься з переможцем гри між Швецією та Чехією за право зіграти на чемпіонаті світу.

Теги: #футбол #світ #росія #збірні
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