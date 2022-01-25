Спорт

08:21 25.01.2022

Україна вперше прийняла етап Кубка світу зі сноукайтингу

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Україна вперше прийняла етап Кубка світу зі сноукайтингу

Змагання з рейтингового міжнародного турніру за кубок світу зі сноукайтингу IKA SNOWKITE World Cup 2022 відбулися 19-23 січня у Харківській області, повідомила Федерація кайтбордингу та серфінгу України.

"Уперше в історії сноукайтингу такі міжнародні змагання пройшли в Україні (у селі Хотомля Харківської області на Печенізькому водосховищі). Цей турнір може стати фундаментом для проведення у майбутньому змагання з олімпійської дисципліни Formula Kite", – йдеться у релізі федерації, яка виступила організатором. з Міжнародною асоціацією кайтбордингу (IKA).

Згідно з повідомленням, гонщики від 12 років з різних країн світу взяли участь у двох дисциплінах - Long Distance та Course Race у категоріях сноуборд (чоловіки, жінки) та лижі (чоловіки та жінки).

Абсолютним лідером у двох чоловічих лижних дисциплінах став Дмитро Яснолобов (Харків, команда), а у дисципліні "сноуборд" Володимир Грушко (Дніпро).

У жіночій категорії у лижній дисципліні (Course Racing) лідером стала Марина Шевчук (Харків), а у дисципліні "сноуборд" (Long Distance, Course Racing) – Оксана Іванова (Київ).

"У цього місця великий потенціал", - наводяться в релізі слова віце-президента IKA Спіроса Кротсиса, який високо оцінив шанси Харкова прийняти IKA World Cup Ukraine в 2023 році.

"Я особливо радий тому, що міжнародні змагання зі сноукайтингу цього року відбулися саме в Україні, коли важливо бачити і позитивні новини…", - додав почесний голова Федерації кайтбордингу та серфінгу України, голова Нацбанку України Кирило Шевченко.

Згідно з інформацією на сайті IKA, етап Кубка світу під Харковом уперше планувалося провести ще в сезоні 2020 року, однак він був скасований, як і через рік.

Цього року заплановано три етапи: крім українського ще два пройдуть в Італії, з них змагання у дисциплінах Long Distance та Course Race заплановані лише на наступному етапі у Рокарассо 17-20 лютого.

У роки до пандемії COVID-19 етапи Кубка світу з сноукайтингу проходили також у Росії, Туреччині та Швейцарії.

 

 

Теги: #змагання #сноукайтинг
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