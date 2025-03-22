Помер прославлений боксер-важковаговик Джордж Форман

Зірки світового спорту висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю легендарного боксера-важковаговика Джорджа Формана.

"Висловлюю співчуття родині Джорджа Формана. Його внесок у бокс, та й не тільки в нього, ніколи не буде забутий", - заявив інший прославлений боксер-професіонал Майк Тайсон.

"Я був присутній на багатьох боях Джорджа протягом його кар'єри. У рингу він був майстром нокаутів. Було приємно познайомитися з ним ближче не тільки як з боксером, а й як з людиною. Після спортивної кар'єри він став чудовим бізнесменом. Я одним із перших купив один із його електрогрилів", - розповів відомий колишній американський баскетболіст Меджик Джонсон.

"Висловлюю співчуття його родині. Його смерть стала для мене несподіванкою, я спустошений", - сказав інший прославлений баскетболіст зі США Чарльз Барклі.

У ніч на суботу сім'я Формана повідомила про його смерть у віці 76 років. Форман - уродженець штату Техас. Переміг на Олімпіаді 1968 року, потім почав кар'єру в професійному боксі, де досяг великих успіхів. Зокрема, з 1973 по 1974 рік був абсолютним чемпіоном світу.

У 1974 році Форман програв бій проти Мохаммеда Алі в Кіншасі. Бій увійшов в історію під назвою "Гуркіт у джунглях". Результат поєдинку став несподіванкою, оскільки фаворитом вважався саме Форман.

У 1977 році Форман пішов із боксу, став християнським проповідником, допомагав молоді. У 1987 році він повернувся в бокс. У 1991 році програв абсолютному чемпіону світу Евандеру Холіфілду. При цьому 42-річний Форман здивував багатьох експертів тим, що зміг дати конкурентний бій молодшому супернику.

У 1994 році у віці 45 років став чемпіоном світу за версіями WBA та IBF, перемігши Майкла Мурера. Форман програвав бій, але зміг відправити Мурера в нокаут наприкінці поєдинку.

Форман досі вважається найстаршим чемпіоном світу з боксу в історії у важкій вазі.

Він зумів досягти успіху і поза рингом. Зокрема, Форман зробив собі ім'я в бізнесі: він створив компанію з виробництва електрогрилів, які стали популярними. Американські ЗМІ зазначали, що цей бізнес, ймовірно, приніс Форману більше грошей, ніж усі його перемоги на професійному рингу.