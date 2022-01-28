У Києві знайшли повішеним українського боксера Вірчиса, поліція відкрила справу за фактом смерті

Поліція Києва відкрила справу за фактом смерті українського боксера Володимира Вірчиса, якого знайшли повішеним у Дніпровському районі столиці.

"Сьогодні (у п'ятницю, 28 січня – ІФ) уночі до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля будинку на вулиці Раїси Окіпної він виявив повішеним невідомого чоловіка. За зазначеною адресою терміново прибула слідчо-оперативна група та швидка", - йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

За інформацією поліції, загиблим є відомий український боксер Володимир Вірчис. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

"Уже вранці до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що її чоловік уночі пішов з дому й не повернувся. Жінка описала зовнішність зниклого, і правоохоронці запросили її на впізнання загиблого, якого виявили вночі. В результаті було встановлено, що загиблим є український боксер Володимир Вірчис", - уточнюють у поліції.

За цим фактом слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з позначкою "самогубство". Триває слідство.