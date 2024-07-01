Ukrainian Credit Conference 2024: нові тенденції та виклики

28 червня відбулася Ukrainian Credit Conference (UCC), організована авторитетними фінансовими порталами Мінфін, finance.ua та Всеукраїнською Асоціацією Фінансових Компаній.

Захід зібрав представників банків, небанківських організацій, платіжних провайдерів та фінтех-компаній – від СЕО і керівників до розробників і креаторів. Понад 150 учасників обговорили стан кредитного ринку України та поділилися досвідом та практичними кейсами.

Під час конференції розглядалися такі питання: зміни в портреті позичальника на третьому році війни, захист прав споживачів і кредиторів, адаптація кредитного скорингу під час війни тощо. Провідні гравці фінансового сектору поділилися думками про залучення нових клієнтів, модернізацію програми «5-7-9» та зміни на ринку кредитування у 2024 році.

Відомі експерти з кредитування виступили з доповідями та взяли участь у дискусіях. Серед спікерів були представники НБУ, зокрема директор Департаменту ліцензування Нацбанку Михайло Федоренко, директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Сергій Савчук, президент Всеукраїнської Асоціації Фінансових Компаній (ВАФК) Алла Сав’юк, експерти фінансового ринку та СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

Під час конференції Михайло Федоренко розповів про дотримання учасниками ринку вимог законодавства щодо обмеження розміру денної процентної ставки за споживчими кредитами та типові порушення, надав рекомендації щодо їх запобігання. Сергій Савчук дав роз’яснення щодо посилення вимог до системи управління фінансових компаній. Обговорювалися адаптації моделей та продуктів до нових обмежень, зниження максимальної денної ставки до 1,5% з 23.04.2024 і до 1% з 21.08.2024, а також захист прав кредиторів.

В рамках заходу відбулося кілька дискусій.

Для учасників банківського ринку було проведено панельну дискусію на тему "Кредитування бізнесу під час війни", на якій обговорювалися актуальні потреби бізнесу, доступність фінансових послуг, роль держави у відновленні кредитування та умови для ефективного функціонування кредитного важеля тощо.

Гравці фінтех-ринку активно обговорювали нові правила на ринку мікрокредитів. Дискусію модерувала президент ВАФК Алла Сав’юк. Під час обговорення учасники розглянули, як фінансові установи адаптують свої моделі та продукти до нових обмежень.

СЕО Манівео Сергій Сінченко зробив акцент на важливості впровадження нових напрямків кредитування для адаптації до змін: "Ми активно працюємо над вдосконаленням систем оцінки кредитоспроможності та над новими напрямками кредитування. Наші довгострокові кредитні продукти спрямовані на задоволення потреб клієнтів, які шукають стабільні фінансові рішення на тривалий період. Це допоможе їм планувати свої фінанси більш ефективно. Ми також бачимо великий потенціал у кредитуванні МСБ, адже цей сегмент є ключовим драйвером економічного зростання."

Учасники конференції поділилися досвідом зміни моделі та продуктів відповідно до нових обмежень, зокрема зниження максимальної денної ставки. А саме, вони посилюють свої системи оцінки кредитоспроможності для забезпечення більшої надійності та відповідності законодавчим вимогам. Спікери також наголосили на важливості захисту прав кредиторів у нових умовах ринку.