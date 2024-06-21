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15:29 21.06.2024

У Sense Bank розповіли, які держоблігації мають попит серед клієнтів

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В українському Sense Bank заявили, що на кінець травня кількість клієнтів-інвесторів банку в ОВДП становила майже 42 тисячі осіб. Водночас понад 73% із них активно реінвестують свої вкладення.

Загальний портфель інвестицій фізичних осіб у державних облігаціях у Sense Bank складає понад 8,2 мільярда гривень.

Як повідомляє фінустанова, за перші п'ять місяців 2024 року у Sense Bank укладено близько 85 тисяч угод на купівлю ОВДП. Це на 280% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Так, у травні Сенс Банк продав ОВДП на суму 2,6 мільярда гривень — на 730 тисяч гривень більше, ніж у квітні. Як зазначено на сайті банку, таке стрімке зростання свідчить про збільшення попиту та популяризацію інвестицій у державні облігації серед населення.

Цікаво, що 84% усіх операцій з купівлі ОВДП у травні проводилися саме у національній валюті.

Зазначимо, що кошти від облігацій, залучені в Державний бюджет України, спрямовуються на безперебійне забезпечення соціальних та оборонних потреб країни в умовах воєнного стану.

Придбати облігації внутрішньої державної позики можна скориставшись мобільним застосунком Sense SuperApp, а також за допомогою  застосунку “Дія”.

Раніше Sense Bank повідомив про початок кредитування об’єктів первинної нерухомості.

 

Теги: #овдп #sense_bank #sense_superapp

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