АТ "Банк Альянс" категорично заперечує причетність до справи, пов’язаної з пропозицією неправомірної вигоди адвокатом представнику правоохоронних органів

АТ "Банк Альянс" суворо дотримується законодавства України та нормативів діяльності банків у своїй роботі й декларує нульову толерантність до корупції та будь-яких її проявів.

Банк неодноразово наголошував на численних порушеннях умов банківської гарантії в угодах між НЕК "Укренерго" та ТОВ "Юнайтед Енерджі", гарантом яких виступав АТ "Банк Альянс", а також на необґрунтованості претензій правоохоронців до посадової особи Банку.

Правомірність юридичної позиції банку у справі підтверджується висновками ДАСУ, НКРЕКП, а також НКРЕКП ДП "Центр судової експертизи та експертних досліджень", який встановив відсутність порушення вимог Положення про надання гарантії та супроводження гарантійних операцій юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців в АТ "Банк Альянс" Головою Правління банку.

Банк має договір про надання правової допомоги з юридичною компанією "Міллер". Інтереси банку та Юлії Фролової представляють виключно адвокати Артем Крикун-Труш, Анна Калинчук і В'ячеслав Коломійчук. Банк не ставив і не міг ставити неправомірних завдань будь-яким співробітникам юридичної компанії, адже це суперечить законодавству України, нормативам діяльності банку та етичним нормам.