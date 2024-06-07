Пресрелізи

16:36 07.06.2024

АТ "Банк Альянс" категорично заперечує причетність до справи, пов’язаної з пропозицією неправомірної вигоди адвокатом представнику правоохоронних органів

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АТ "Банк Альянс"  суворо дотримується законодавства України та нормативів діяльності банків у своїй роботі й декларує нульову толерантність до корупції та будь-яких її проявів.

Банк неодноразово наголошував на численних порушеннях умов банківської гарантії в угодах між НЕК "Укренерго" та ТОВ "Юнайтед Енерджі", гарантом яких виступав АТ "Банк Альянс", а також на необґрунтованості претензій правоохоронців до посадової особи Банку.

Правомірність юридичної позиції банку у справі підтверджується висновками ДАСУ, НКРЕКП, а також НКРЕКП ДП "Центр судової експертизи та експертних досліджень", який встановив відсутність порушення вимог Положення про надання гарантії та супроводження гарантійних операцій юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців в АТ "Банк Альянс" Головою Правління банку.

Банк має договір про надання правової допомоги з юридичною компанією "Міллер". Інтереси банку та Юлії Фролової представляють виключно адвокати Артем Крикун-Труш, Анна Калинчук і В'ячеслав Коломійчук. Банк не ставив і не міг ставити неправомірних завдань будь-яким співробітникам юридичної компанії, адже це суперечить законодавству України, нормативам діяльності банку та етичним нормам.

Теги: #альянс #банк

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