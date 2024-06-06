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12:38 06.06.2024

Свято для малечі від Moneyveo до Дня захисту дітей

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Діти – майбутнє нашої країни, і забезпечення їхнього щасливого дитинства є ключовим завданням суспільства. Особливо важливо підтримувати дітей у складні часи, коли вони потребують уваги найбільше. Саме з цією метою компанія Манівео організувала свято до 1 червня для вихованців Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей. Головною метою свята було подарувати дітям яскраві емоції та викликати у них усмішки.

Саме тому святкування розпочалося з виступу команди аніматорів, які створили справжню атмосферу свята з веселими іграми та цікавими конкурсами. Одним з найприємніших моментів для дітей було частування морозивом, яке стало сюрпризом та ще однією радістю у цей особливий день.

Персонал дитячого будинку висловив щиру подяку компанії Moneyveo за організоване свято та увагу до дітей. "Мрія кожного – бути щасливим! Завдяки нашим любим друзям Moneyveo, які є нашими помічниками вже багато років, до діток завітали цікаві гості – аніматори, які подарували малечі світ ігор і розваг, аби наші дітлахи отримали море яскравих і незабутніх вражень, сонячного настрою та почувалися щасливими! А ще підготували для малят солодкі емоції – морозиво! Скрізь панувала атмосфера свята та радості і, дивлячись на задоволених дітей, ми віримо, що їх чекає щасливе майбутнє у вільній, незалежній Україні!", – поділилася своїми враженнями Тетяна Лимар, директор дитячого будинку.

Підтримка та допомога дітям, особливо тим, хто перебуває у важких життєвих обставинах, сприяє формуванню здорового і щасливого покоління, яке зможе побудувати сильну і успішну країну.

"Під час війни більшість свят для нас, українців, втратили сенс і стали недоречними, але День захисту дітей – це те виняткове свято, яке, на мій погляд, дорослі мають підтримувати, як і традицію дарувати подарунки, – зазначив СЕО Манівео Сергій Сінченко. – Зараз як ніколи усім бракує позитивних емоцій. Тому ми вирішили зробити такий яскравий і кольоровий день для наших підопічних з Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, внести в їхнє життя безтурботності, радощів і просто веселого настрою".

Нагадаємо, що Moneyveo є соціально відповідальною компанією. Один із напрямків її благодійної діяльності – допомога дітям і соціально вразливим категоріям громадян. Компанія дбає про центр фактично з часу свого заснування, надаючи не лише постійну фінансову підтримку, але й беручи активну участь у різних заходах.

Теги: #moneyveo #сергій_сінченко #день_захисту_дітей

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