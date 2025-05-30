Інтерфакс-Україна
Події
10:31 30.05.2025

День захисту дітей в Україні святкуватиметься 20 листопада

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День захисту дітей в Україні святкуватиметься 20 листопада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення в Україні Дня захисту дітей 20 листопада у Всесвітній день дитини, встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН у 1954 році.

"З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю: Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада", - йдеться в тексті указу №355/2025 від 30 травня, опублікованому на сайті голови держави.

При цьому визнається таким, що втратив чинність, указ президента від 30 травня 1998 року №568/98 "Про День захисту дітей", згідно з яким День захисту дітей в Україні святкувався 1 червня.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Теги: #день_захисту_дітей #указ

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