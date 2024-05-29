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18:32 29.05.2024

12 червня - Форум "Зерно. Свині. Мʼясо" - нові можливості для бізнесу

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Форум «Зерно. Свині. Мʼясо» відбудеться 12 червня та збере багато фахівців. 
Нове свинарство України – це 20 мільйонів свиней (збільшення в 4 рази) та додаткові 6 млрд євро доданої вартості щороку!
Економічні досягнення України зараз важливі як ніколи!

На Форумі «Зерно. Свині. Мʼясо» 12 червня 2024 року виробники і переробники зберуться, щоб сформувати спільну стратегію розвитку та збереження рентабельності.

Головні питання форуму:

- Шляхи подолання блокування експорту свинини
- Викорінення АЧС в Україні за допомогою вакцинопрофілактики АЧС
- Стратегія реалізації програми “Нове свинарство України”
- Інвестиційні можливості в бізнесі на свинях
- Новинки в обладнанні та інновації у мʼясопереробці
- Новинки та інновації в свинарстві

Ці та інші корисні для аграрного бізнесмена питання будуть розкриті на форумі "Зерно. Свині. Мʼясо" 12 червня 2024 року

Інтерфакс-Україна - офіційний інформаційний партнер події. 

Реєстрація за посиланням: https://meatindustry.com.ua/

Теги: #форум #мʼясо #зерно #свині

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