Перший трильйон: у банку розповіли чому завдяки чому ОВДП такі популярні

З березня 2022 року по травень 2024 року фінансовими установами було реалізовано облігацій внутрішньої державної позики на суму еквівалентну понад 1 трильйону гривень. Відповідну заяву зробило Міністерство фінансів України. Про причини популярності ОВДП розповідає Тетяна Попович, директорка з ринків капіталу Sense Bank.

Як зазначає представниця фінустанови, такий успіх обумовлений об’єктивними факторами.

«Причин популярності ОВДП декілька. Головна перевага військових облігацій – це висока дохідність та надійність таких активів. Крім того, військові облігації – це ще й патріотичний інструмент підтримки держави і багато наших клієнтів обирають їх для того, щоб ефективно підтримати державу та зберегти свої заощадження. Окремо варто відзначити і простоту придбання та можливість продажу у будь-який час. Технологічні рішення з боку банків, зокрема і Sense Bank, дозволяють продавати свої активи будь-коли, не чекаючи встановленої дати погашення. Саме це забезпечило ОВДП перевагу у тисячі, або і десятки тисяч разів у порівнянні з об’ємом торгів по іншім доступним в Україні інструментам інвестування. Крім того, вагомою перевагою для фізичних осіб є звільнення від сплати ПДФО та військового збору за операції з державними цінними паперами, навіть за інвестиційний прибуток, що виникає при зміні ціни облігацій, не обкладається податком», - розповідає Тетяна Попович.

За словами пані Попович фізичні особи продовжують активно інвестувати в ОВДП.

«На сьогоднішній день в активах Sense Bank портфель фізичних осіб – інвесторів в ОВДП становить понад 8,1 мільярда гривень, що складає близько 13% від загальної суми ОВДП які утримують у своїх портфелях фізичні особи. Якщо ж говорити про динаміку – то вона безумовно позитивна. Так, лише тільки за квітень цього року нашими клієнтами було придбано державних облігацій на 1,87 млрд гривень з яких 1,6 млрд грн – це військові облігації. Якщо говорити про вподобання інвесторів – то тут лідером є національна валюта, адже на прикладі того ж таки квітня місяця ми бачимо, що 53% клієнтів віддали перевагу саме гривні», – продовжує Тетяна Попович.

Та ключові джерела реалізації державних облігацій залишаються традиційні канали збуту.

«Якщо подивитись на розподіл інвестиційних вливань, то левова частка припадає саме на класичні канали, такі як професійні інвестори, інвестиційні компанії та представники великого бізнесу. На прикладі нашого банку можемо констатувати, що за допомогою цифрових каналів продажу, тобто через Sense Supper App та додаток «Дія», вже в березні цього року було продано понад 1 млрд грн. ОВДП, в тому числі валютних. Крім того, банк не лише активно розвиває і вдосконалює торгівлю ОВДП для фізичних осіб, а й активно працює на ринку професійних інвесторів, в тому числі виконує роль Маркет Мейкера. Взагалі об’єм портфеля фізичних осіб стабільно зростає і давно перевищив портфель нерезидентів. Так, станом на сьогодні українці проінвестували понад 62 млрд. грн. в еквіваленті в ОВДП. Ми не бачимо причин думати, що поточна тенденція до росту портфелів громадян в ОВДП буде змінюватись», - підсумовує пані Попович.

Нагадаємо, що Sense Bank наразі єдиний банк представлений у застосунку «Дія» за допомогою якого можна придбати облігації внутрішньої державної позики.