Новий тренувальний кемп Olympic Dreams для українських боксерів відбувся у Словаччині

Днями відбувся новий, вже четвертий у Словаччині, кемп міжнародного проєкту спортивних таборів Olympic Dreams. Юні українські боксери Ужгородської федерації боксу за підтримки Міністерства туризму та спорту Словацької Республіки, Slovenská boxerská federácia, Національного спортивного центру Словаччини та особисто президента Федерації боксу Словаччини Томаша Ковача (Tomáš Kovács) провели тиждень тренувань у спортивному комплексі Akadémia Tomiho KIDA.

“Спорт об’єднує та допомагає! За свою довгу спортивну кар’єру я переконався, що спортивна дружба щира і чиста! Спортивне життя важке. Важке, але прекрасне! Я готовий допомагати спортсменам, а Академія Tomi KID – це місце, де мої гості, спортсмени з інших країн, завжди почуватимуться як вдома. Під час візиту спортсменів з України до нашої родини приєдналося ще більше друзів, братів і сестер. Я вдячний за такий візит. З нетерпінням чекаю наступної зустрічі”, – зазначив Томаш Ковач.

Президент Ужгородської федерації боксу Степан Молнар щиро подякував словацьким колегам та розповів, що українські атлети провели заплановані тренування у безпечних умовах, набули нового професійного досвіду та готові до майбутніх відповідальних змагань.

“Від себе особисто та від всього колективу Ужгородської та Закарпатської федерацій боксу хочу висловити окремі слова організаторам за цей захід. Підтримка молодих спортсменів у ці складні часи – є над важливою, особливо з боку наших іноземних колег. Тому я хочу висловити слова вдячності президенту Федерації боксу Словаччини Томашу Ковачу за теплу зустріч ужгородської команди та високу організацію всього тренувального процесу. Завдяки таким людям, спорт буде завжди на належному рівні!”, – підкреслив Степан Молнар.

Також до проєкту Olympic Dreams доєднався новий партнер, міжнародна компанія “Perevozka.travel”, що забезпечила перевезення юних спортсменів до Словаччини.

“Для нас важливо підтримувати майбутнє українського спорту, адже я і сам зі спорту, тому знаю як важливо підставити плече тим, хто живе тренуваннями, режимом і перемогами, особливо важливо це робити сьогодні”, – розповів директор компанії Станіслав Гнатковський.

Нагадаємо, що проєкт міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams направлений на розвиток Олімпійських видів спорту та реалізується з 2022 року Благодійним фондом “Майбутнє – дітям”. За цей час команді проєкту вдалося організувати понад 500 виїздів юних українських спортсменів для тренувань у дружні країни.