Форум «Зерно. Свині. М’ясо-2024» відбудеться 12 червня

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12 червня в київському гольф-центрі відбудеться бізнес-форум, який вже став традиційним – «Зерно. Свині. М’ясо – 2024».

Це грандіозна подія, яка з метою рішучого подолання викликів сьогодення об'єднує всі сфери продовольчої безпеки країни – зерновий бізнес, свинарство, м'ясну галузь, ритейл та суміжні галузі, створює коаліції на всіх ланках продовольчого ланцюга – від зернятка в полі до готового м’ясного виробу на столі споживача.

«Зерно. Свині. М’ясо-2024» надає своїм учасникам унікальну можливість дізнатися як збільшити свій прибуток, презентує реальні інструменти отримання доданої вартості, пропонує альтернативу заблокованому експорту зерна, знайомить з провідними експертами галузей, виробниками та переробниками, постачальниками обладнання та генетики, інформує про інновації, актуальні тенденції, фінансові та технічні можливості.

Цього року підніматимуться такі питання:

— Перспективи розвитку зернового ринку України через призму розвитку свинарства та мʼясної галузі

— Можливість заміщення експорту зернових експортом м'яса та мʼясних продуктів з доданою вартістю

— Стан та перспективи розвитку свинарства і м’ясної галузі України під час війни та після її закінчення

— Реалізація концепції «Нове свинарство України», її вплив на продовольчу безпеку країни та переваги галузей від її реалізації

— Україна без АЧС – все про викорінення АЧС за допомогою вакцинопрофілактики

— Інвестиційні можливості з вигодою для зерновиків, нових та діючих свинокомплексів, суміжних галузей

— Найнижча собівартість українських свиней в світі зараз і назавжди

— Ефективні технології в свинарстві та м’ясній галузі

— «Дорожня карта» для створення власного підприємства в свинарстві

— Презентація соціального проекту, що допоможе ветеранам війни започаткувати успішний бізнес в свинарстві

— Звідки і на яких умовах залучити фінансування, гранти, підтримку виробників і переробників

— Збут та внутрішня торгівля, співпраця з національними мережами, власний роздріб

— Збут та зовнішня торгівля, хто може експортувати, куди і як організувати експорт мʼяса

Мʼясна галузь та свинарство зараз мають стати справжніми драйверами нашої економіки, а тандем з ритейлом та суміжними галузями обов’язково приведе економіку України до розквіту. Долучайтеся!

Форум «Зерно. Свині. М’ясо-2024» відбудеться 12 червня 2024 року в м. Київ, гольф-центр Київ (вул. Оболонська набережна, 20)

Організатори форуму: Асоціація «М’ясної галузі» та Центр підвищення ефективності в тваринництві.

Програма бізнес-форуму та реєстрація за посиланням: https://meatindustry.com.ua/

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер