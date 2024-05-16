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15:41 16.05.2024

На тлі загострення бойових дій поблизу Харкова МКЧХ збільшує обсяг допомоги внутрішньо переміщеним особам

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На тлі загострення бойових дій поблизу Харкова МКЧХ збільшує обсяг допомоги внутрішньо переміщеним особам

Женева–Київ (МКЧХ) – В останні кілька днів тисячам цивільних осіб, що живуть вздовж українсько-російського кордону в Харківській області на сході України довелося залишити свій дім через загострення бойових дій.

Згідно з повідомленнями було переміщено 8 000 людей, і багато хто з них знайшов прихисток в інших сім’ях чи в родичів. Водночас цивільні особи з прикордонних районів продовжують прибувати в центри колективного розміщення ВПО в м. Харкові.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) передав продукти харчування та предмети особистої гігієни, щоб підтримати Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ), яке постійно докладає зусиль, аби допомогти людям, які залишили свої оселі. Крім того, МКЧХ підтримує низку медичних закладів у Харківській області, до яких передає предмети медичного призначення для лікування людей, які дістали поранень внаслідок ескалації бойових дій.

"Ця хвиля переміщених осіб у Харкові є однією з найбільших з тих, що ми спостерігали в Україні в цьому році", – сказав Глава делегації МКЧХ в Україні Юрг Еглін під час відвідування Харкова на цьому тижні. "У той час як тисячам людей вдалося знайти безпечні місця перебування, важливо не забувати про тих, хто залишився – або через обмежену мобільність, або тому, що вирішили не полишати своїх домівок. Вкрай важливо вжити всіх запобіжних заходів, щоб їхнє життя, майно та цивільна інфраструктура, від якої вони залежать, були захищені за будь-яких умов".

Протягом останніх двох років МКЧХ допомагає органам місцевої влади в Харківській області долати наслідки дедалі масштабніших відключень електрики та водопостачання. Наразі надається додаткова допомога, спрямована на покращення доступу до електрики та опалення і забезпечення опалення наступної зими для понад 23 000 сімей.

Міжнародний збройний конфлікт між Росією та Україною призвів до тяжких втрат та величезних страждань цивільного населення, а також пошкоджень та руйнації цивільної інфраструктури. МКЧХ не відступає від свого обов’язку допомагати людям, що постраждали від міжнародного збройного конфлікту по обидва боки, зокрема в рамках більш широкомасштабного реагування Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. МКЧХ нагадує сторонам, що дотримання міжнародного гуманітарного права та забезпечення його дотримання є обов’язком держав.

Про МКЧХ

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) є нейтральною, неупередженою та незалежною організацією, виключно гуманітарний мандат якої передбачений Женевськими конвенціями 1949 р. МКЧХ допомагає людям, що постраждали від збройних конфліктів та інших ситуацій насильства по всьому світі, і робить все можливе для захисту їхніх життя та гідності і полегшення їхніх страждань, часто у співпраці зі своїми партнерами по Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Для отримання більш детальної інформації просимо звертатися:

Олександр Власенко, офіс МКЧХ у Києві, тел.: +380 50 348 47 43
[email protected]

або відвідати наш вебсайт: www.icrc.org

Для перегляду та завантаження останніх відеозаписів МКЧХ у високій якості відвідайте

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Теги: #впо #icrc #міжнародний_комітет_червоного_хреста #харківська_область #мкчх

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