Пресрелізи

20:14 09.05.2024

Київстар пропонує рік користуватися RTK-сигналом за спеціальними умовами

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Найбільший оператор електронних комунікацій Київстар разом з американським виробником систем навігації компанією Trimble та лідером с/г галузі у сферах автономізації та розумного землеробства з використанням змішаного парку машин PTx Trimble створили вигідну пропозицію для українських аграріїв.
Так, з травня і до кінця року при підключенні річного пакету RTK-сигналу від Київстар користувачі зможуть безкоштовно розблокувати систему автоводіння на базі дисплея GFX від Trimble на сільськогосподарській техніці до рівня RTK та отримати активацію послуги Trimble xFill Premium для резервування RTK сигналу.
«Подібних пропозицій ще не було на українському ринку. Ми розуміємо, що аграрії, як інші бізнеси, переживають зараз непрості часи. Тому й пропонуємо такі спеціальні умови, які дадуть змогу заощадити та ще ефективніше виконувати свою роботу для спільної підтримки економіки України», — говорить Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар.
Нагадаємо, що у сільському господарстві послуга RTK корекції використовується для точного орієнтування та навігації техніки та допомагає у реальному часі отримувати координати для неї з точністю до 2,5 см. Технологія підвищує продуктивність робіт, зменшує витрати на виробництво, полегшує працю водіїв у полі та дозволяє отримувати вищі врожаї.
Пропозиція діє до кінця 2024 року, акційні умови чинні протягом року з дня підключення. Щоб скористатися спеціальними умовами, потрібно звернутися до дилера Trimble або залишити заявку на сайті Київстар.

Довідка про Київстар
Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій за кількістю абонентів, що станом на грудень 2023 р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, RTK сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології та в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн доларів США. Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи. Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected]t , www.kyivstar.ua

 

Теги: #київстар

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