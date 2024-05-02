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14:55 02.05.2024

125 млн грн кредитних лімітів: як користуються карткою АТБ від Sense Bank

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20 березня український Sense Bank та мережа магазинів АТБ оголосили про запуск спільної кредитно-дебетової картки. За результатами першого місяця клієнтам було видано кредитних лімітів на суму 125 мільйонів гривень.

Як повідомляє банк, у середньому нову кобрендингову картку щодня відкривають близько 500 українців. За цей період клієнти здійснили понад 51 тисячі покупок саме у мережі АТБ — це 71,8% від усіх транзакцій.

Цікаво, що власники цієї картки від Sense Bank витрачають вдвічі більше на продукти саме під час онлайн-шопінгу. Так, середній чек покупки на сайті складає 603 грн проти 274 грн в офлайн-магазинах мережі АТБ. 

У топі найпопулярніших категорій витрат у супермаркетах — бакалія (14,5%), непродовольчі товари (11,6%) та молочні продукти (11,1%). Трохи менше українці купують овочі й фрукти (10,1%), а також кондитерські вироби (9,5%).

До слова, розраховуючись у магазинах АТБ кобрендинговою карткою від Sense Bank, можна отримати кешбек: до 6% на обрані категорії товарів за програмою лояльності Cash’u Club, а також до 15% кешбеку від партнерів банку. Ще одна перевага — знижки від 5% до 40% на понад 700 товарів щотижня у мережі магазинів АТБ.

Оформити віртуальну картку можна у мобільному застосунку Sense SuperApp, на порталі та в додатку АТБ  а також на сайті банку.

Нагадаємо, це не єдина кобрендингова картка від Sense Bank. Раніше банк у співпраці з мережею гіпермаркетів «Епіцентр» випустили кредитно-дебетову картку «Вигода».

Теги: #sense_bank #картк_вигода #cashu_club

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