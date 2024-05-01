Альянс українських організацій громадянського суспільства та віцепрем'єр Верещук обговорили співпрацю з міжнародними донорами

Представники Альянсу українських організацій громадянського суспільства та віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук обговорили питання співпраці з міжнародними донорами й партнерами.

"Відбулася зустріч Альянсу українських організацій громадянського суспільства з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук за участі заступника генерального директора Українського Червоного Хреста Іллі Клецковського. Гуманітарне реагування та співпраця з міжнародними донорами й партнерами задля підтримки українського народу були головними питаннями, які обговорили учасники зустрічі", - повідомило Товариство Червоного Хреста України у фейсбуці.

Альянс українських організацій громадянського суспільства, до якого входять 16 гуманітарних і благодійних організацій, створено для об'єднання зусиль для реагування на наслідки війни та подолання гуманітарної кризи в Україні. Ініціаторами створення Альянсу були Український Червоний Хрест, Міжнародний благодійний фонд "Карітас України", Благодійний фонд "Право на захист".