Київська організація Червоного хреста звернулася до правоохоронних органів у зв'язку з порушеннями в Печерській організації після відповідного звернення на інформлінію - голова міськорганізації

Київська міська організація Українського Червоного Хреста (УЧХ) завдяки повідомленню на інформаційну гарячу лінію виявила правопорушення в Печерській районній організації товариства та передала матеріали до правоохоронних органів, в інших районних структурах УЧХ у столиці правопорушення не встановлено, заявляє голова міськорганізації УЧХ Тетяна Гоєнко.

"Нещодавно в нас було запущено інформаційну лінію, на яку кожен громадянин може повідомити про певні факти зловживань, невідповідне ставлення до нього чи до інших осіб з боку волонтерів товариства або посадових осіб", - повідомила керівник міськорганізації на брифінгу в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Вона пояснила, що повідомлення про правопорушення з боку ексголови Печерської організації УЧХ Ксенії Скрипник надійшло саме на таку лінію, після чого було проведено внутрішню перевірку і встановлено службові невідповідності та зловживання. "Про це було складено акт комісії, яка проводила перевірки. Скрипник було відсторонено від посади 7 лютого 2024 року", - додала керівниця міської організації.

Гоєнко наголосила, що, незважаючи на репутаційні ризики, було ухвалено рішення про передання матеріалів про правопорушення до правоохоронних органів і оприлюднення цієї інформації для громадськості.

"Ми не замовчували цю ситуацію. Я особисто як керівник вищого рівня... звернулася з офіційною заявою до правоохоронних органів, щоб цій ситуації було надано правову оцінку", - повідомила Гоєнко, уточнивши, що на підставі заяви правоохоронні органи зареєстрували кримінальне провадження і розпочали розслідування.

За словами керівника міськорганізації УЧХ, 16 лютого Скрипник звільнили з посади. 8 травня в рамках розслідування було проведено слідчі дії, які виявили значні правопорушення.

"Такі випадки, на жаль, трапляються, і в такому прозорому товаристві, як наше... Я особисто та все товариство працюємо прозоро та чесно... В нашій команді не може бути жодних зловживань, жодних шахрайських дій, крадіжок", - наголосила Гоєнко.

Також вона поінформувала, що перевірки роботи районних організацій проводяться на постійній основі. За її словами, після встановлення фактів порушень у Печерській районній організації було проведено перевірки в інших структурних підрозділах УЧХ міста, правопорушень і зловживань не виявлено.

За її словами, організація також активно співпрацює з правоохоронними органами, наголошуючи на своїй готовності захищати безпеку і благополуччя суспільства. "У цей непростий час Український Червоний Хрест підтримує принципи чесності та відкритості, надаючи можливість громадянам повідомляти про будь-які порушення через Лінію добропорядності", - додала Тетяна Гоєнко.

Лінія добропорядності дає змогу в безпечний спосіб звертатися зі скаргами або повідомленнями про будь-які недоліки, і кожне повідомлення розглядається з усією серйозністю. Громадяни можуть звертатися по допомогу на гарячу лінію, захищений вебпортал або електронну пошту, забезпечуючи свою анонімність.

Телефон гарячої лінії: 0 800 357 100

Посилання на портал Лінії добропорядності: https://redcross.ethics.help/web/uk

Усі канали зв'язку захищені й анонімність гарантована.