Агресор завдав удару безпілотниками по енергетичних об'єктах Конотопа та Шостки

Російські війська завдали ракетного удару по Шостці та Конотопу (Сумська обл.), пошкоджено енергетичні об'єкти, частина споживачів не має електропостачання, повідомляє обласна військова адміністрація в середу вночі.

"Ворог завдав авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по енергетичних об'єктах міст Шостки та Конотопа. На місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинено через ворожий удар", - ідеться в повідомленні Сумської ОВА.