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04:08 22.05.2024

РФ має намір зсунути державний кордон із Фінляндією та Литвою в Балтійському морі

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РФ має намір зсунути державний кордон із Фінляндією та Литвою в Балтійському морі

РФ має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області, повідомляє The Moscow Times у вівторок.

Згідно з документом, підготовленим Міноборони РФ, для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

Як повідомляється, на кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір "скоригувати" координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, йдеться в додатку до постанови кабміну. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Як стверджується в документі, чинні географічні координати "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці", оскільки їх було зафіксовано "за морськими навігаційними картами дрібного масштабу", які, зі свого боку, ґрунтуються на роботах середини XX століття, а це "не дає змоги визначити зовнішній кордон внутрішніх морських вод" РФ.

Унаслідок пропонованих змін "буде встановлено відсутню раніше систему прямих вихідних ліній на південній частині російських островів у східній частині Фінської затоки, а також у районі м. Балтійськ і м. Зеленоградськ, що дає змогу використовувати відповідну акваторію, як внутрішні морські води Російської Федерації; зміниться проходження Державного кордону Російської Федерації на морі у зв'язку зі зміною положення зовнішньої межі територіального моря", пояснюють автори проєкту.

Як повідомляється, міністерства закордонних справ Фінляндії та Литви поки ніяк не прокоментували цей проєкт.

Теги: #балтійське_море #литва #рф #фінляндія

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