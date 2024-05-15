У Харкові працює хаб для надання допомоги евакуйованим - ТЧХУ

Громадяни, евакуйовані з населених пунктів Харківської області, що перебувають під постійними обстрілами російської армії, отримують допомогу в хабі обласного центру.

"У Харкові працює хаб для надання гуманітарної допомоги громадянам, які евакуюються з небезпечних районів Харківщини. Він працює з метою надання гуманітарної та психологічної допомоги від Українського Червоного Хреста, а також правових та інших консультацій від міжнародних й волонтерських організацій", - повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) у фейсбуці.

Волонтери, які працюють у хабі, також пропонують евакуйованим громадянам варіанти поселень у місцях тимчасового перебування, які створені на базі гуртожитків навчальних закладів.

У середу хаб відвідали віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов і гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.