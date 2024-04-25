«Домашній Інтернет» від Київстар має найбільшу гігабітну мережу в Україні

Серед українських інтернет-провайдерів «Домашній Інтернет» від Київстар має найбільшу гігабітну мережу. Лише за час повномасштабного вторгнення компанія інвестувала у розвиток Гігабіту понад 44 млн грн.



На початку 2024 року кількість абонентів, що користуються послугою фіксованого зв’язку від Київстар досягла 1,15 млн, а понад 70% із них мають можливість користуватися тарифними планами із гігабітною швидкістю.

Завдяки стрімкій модернізації гігабітного обладнання, абоненти послуги Домашній Інтернет від Київстар можуть збільшити швидкість зі стандартної до 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с. Зокрема, це стало можливим як у великих містах: Київ, Дніпро, Львів, Рівне, Хмельницький, Луцьк, Тернопіль, так і містах районного значення: Біла Церква, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Дрогобич, Мукачево, Нововолинськ, Бориспіль тощо.

«В умовах постійного зростання кількості гаджетів та користувачів в домівках українців, збільшення стандартної швидкості зі 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с – це гігієнічне покращення зручності доступу до мережі Інтернет. Саме тому нашим фокусом від 2021 року є модернізація нашого обладнання у різних містах України для якісного розвитку Гігабіту», - прокоментував Сергій Сухорук, керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар.

Абоненти можуть обрати тарифний план, що передбачає надання гігабітної швидкості, та замість стандартної до 100 Мбіт/с отримувати інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Це дозволяє користувачам швидше завантажувати великі файли, підключати більше пристроїв, не жертвуючи швидкістю та дивитись відео на великих екранах у найкращій якості.

Перед тим як переходити на тариф із підтримкою гігабітної швидкості, користувачам слід переконатись, що їх роутер підтримує її. Якщо він не відповідає цьому параметру – слід його замінити.

Гігабітна швидкість від Київстар доступна у більшості тарифних планів послуги «Домашній Інтернет». Щоб її протестувати поточні абоненти можуть змінити тариф на той, що дозволяє користуватись швидкістю до 1 Гбіт/с, спробувати її за 50 грн/міс чи підключити відповідну Суперсилу. Нові користувачі фіксованого зв’язку від Київстар можуть скористатись послугою “Спробуй Гігабіт” та тестувати гігабітну швидкість без доплат протягом перших 3 місяців.

Детальніше про гігабітну швидкість від Київстар за посиланням.

Окрім цього, Київстар продовжує безоплатно підключати до інтернету укриття по всій країні. За час повномасштабного вторгнення було підключено 1490 укриттів, а розмір інвестицій в цю ініціативу сягнув понад 700 тис. грн. Також компанія безоплатно підключила інтернет в 1550 модульних будинках для переселенців і продовжить робити це за запитом на електронну адресу [email protected]

Довідка про Київстар:

Київстар найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на грудень 2023 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 600 млн дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики військового часу і за останні два роки виділила понад 1,8 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua