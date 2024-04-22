Бізнес-центр площею 22 000 кв. м виставлено на продаж у Києві

Forum Group Ukraine – найбільший гравець київського ринку офісної нерухомості – оголосив про продаж офісного центру класу B у Києві загальною площею 21,568 тис. кв. м.

Як повідомляють у системі електронних держзакупівель Prozorro, об'єкт складається з двох корпусів, відкритого паркінгу, зеленої зони та автономної твердопаливної котельні, які повністю покривають потреби комплексу.

Forum Satellite розташований на вулиці Героїв Космосу, 4 у Святошинському районі Києва, поруч із транспортними розв'язками – Кільцева дорога, проспект Леся Курбаса, швидкісний трамвай. Знаходиться на ділянці площею 3,1297 га – 0,7915 га, займають корпуси БЦ, 1,29 га асфальтового покриття і 1,05 га займає зелена зона.

Перший корпус центру складається з дев'яти поверхів, обладнаний двома ліфтами OTIS вантажопідйомністю 600 кг і 1000 кг. Крім того, є гідравлічний підйомник на 1000 кг, що працює до третього поверху. Другий корпус складається з двох і трьох поверхів, оснащений гідравлічним підйомником на 1000 кг.

Крім того, на першому поверсі офісного центру є приміщення площею 3917 кв. м, придатне для розташування магазину або складу. Внутрішні приміщення офісного центру мають класичний ремонт.

На території офісного центру є відкритий майданчик на 100 паркомісць із цілодобовою охороною, діє фітнес-клуб Sport&Spa, а також кав'ярня, зарядна станція для електромобілів, банкомат, озеленені зони відпочинку з альтанками, барбекю та гамаки, вуличні тренажери. На цокольному поверсі обладнано укриття.

Forum Group – одна з найбільших мереж бізнес-центрів в Україні. Охоплює 9 БЦ класів "А" і "В" загальною площею понад 150 тис. кв. м.