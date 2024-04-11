Пресрелізи

12:01 11.04.2024

Ponova by OTP Bank – крок назустріч потребам клієнтів та beyond the bank сервіс

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Beyond the bank сервіси, такі як Ponova by OTP Bank, є відповіддю на потребу клієнтів отримувати максимальну кількість пов’язаних послуг на одному майданчику. Про це розповів під час конференції Digital Lending 2024 Олег Клименко, член правління АТ «ОТП БАНК», відповідальний за розвиток роздрібного бізнесу.  

«Ми пропонуємо клієнтам Ponova by OTP Bank, маркетплейс, на якому можна придбати авто з пробігом. Було об’єднано величезну кількість партнерів – біля 60% пропозицій усіх продавців авто з пробігом, а це 20 тис. автівок, готових до купівлі. Усі авто можна придбати в кредит, і для кожного клієнта є персональний менеджер, а супровід угоди здійснюється Банком. Таким чином ми «закрили болі» клієнта, який хоче купити авто з пробігом», – наголосив банкір.  

Як відзначив О.Клименко, іншою тенденцією у напрямі роздрібного обслуговування є те, що банки масово розвивають строкові кредити. «Суть і форма кредитів, за якими звертаються клієнти-фізособи до банків, змінилася. Сьогодні розстрочки та cash кредити становлять 60-70% усіх запитів. До 2022 року ситуація була зовсім інша, розстрочки і cash кредити складали 30-40%. Тобто зараз клієнти оформлюють переважно строкові кредити, і банки цей напрям масово розвивають», – підкреслив він.

За його словами, розстрочки майже на 90% пов'язані з диджитал-напрямом. «Цей клієнтський досвід розвивається тоді, коли клієнт знає, що може ним скористатися завжди, коли виникне потреба. Основна магія пов’язана з тим, які цифрові продукти та сервіси банків допомагають отримати цей досвід», – відзначив банкір.

О.Клименко розповів, що ОТП БАНК пропонує кілька видів розстрочок, які доступні у застосунку OTP Bank UA. «У клієнта є вибір. Наприклад, можна обрати товар в магазині чи на сайті партнерської мережі, а потім придбати його в розстрочку – це «Скибочка у партнерів». А можна навпаки – спершу придбати щось, а потім отримати гроші назад на свою картку за рахунок кредитного ліміту. Це підкріплення в розстрочку, яке ми активно розвиваємо», – сказав він.

Теги: #отп_банк #otp_bank

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