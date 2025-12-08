Інтерфакс-Україна
13:35 08.12.2025

Ponova by OTP Bank визнаний кращим у спецномінації «ТОП-фінтехрішення» Всеукраїнського конкурсу «Банк року – 2025»

Кредитний маркетплейс авто з пробігом Ponova by OTP Bank став переможцем у спеціальній номінації «ТОП-фінтехрішення» Всеукраїнського конкурсу «Банк року - 2025», організатором якого є  International Financial Club «BANKIR». Офіційнійна церемонія нагородження лауреатів  відбулася у Києві.

«Ідея створення маркетплейса Ponova by OTP Bank виникла в ОТП БАНК ще у 2022 році як відповідь на реальні труднощі, з якими зіштовхуються клієнти на стику двох складних ринків – авто з пробігом і банківського фінансування. Головна ідея полягала у запуску майданчика, де процес купівлі автомобіля з пробігом буде таким же легким, як замовлення будь-якого іншого товару онлайн. Ми прагнули побудувати платформу, де більше не буде хаосу, недовіри до продавців, складних інструментів для пошуку чи оформлення купівлі в кредит», – сказав Product Owner Ponova by OTP Bank Микита Алфьоров.

Цей сучасний фінтех-продукт пропонує широкий вибір авто з пробігом та максимально спрощує шлях клієнта від вибору до покупки машини. Зручні фільтри допомагають швидко знайти авто за ключовими параметрами: брендом, моделлю, ціною, технічними характеристиками, роком випуску тощо. Також доступна опція замовлення автомобіля під пригон зі США, Європи та інших країн.

Маркетплейс пропонує можливість повного супроводу клієнта персональним менеджером на кожному етапі -  від допомоги з підбором авто під індивідуальні потреби, узгодження умов фінансування, проведення тест-драйву до організації технічної перевірки автомобіля на СТО перед покупкою.

Ponova by OTP Bank уже охоплює 69% українського ринку авто з пробігом. Мережа партнерів нараховує понад 550 автомайданчиків у 45 містах України та продовжує активно розширюватися. В онлайн-каталозі маркетплейса з’являється дедалі більше авто з пробігом найпопулярніших марок: VolkswagenSkodaToyotaNissanMazdaKiaChevroletFordBMWAudiMercedes-BenzPeugeotCitroenRenault.   Для українських байкерів створено окремий розділ «Мотобазар», де містяться пропозиції про продаж мотоциклів найкращих закордонних брендів: BMW, Suzuki, Ducati, Yamaha, Honda, Kawasaki тощо.

На маркетплейсі регулярно діють спеціальні знижки та акції від партнерів. Усі представлені тут автівки доступні для придбання у кредит. Для покупців, які обирають машину з фінансуванням від ОТП БАНК через маркетплейс Ponova by OTP Bank, постановка транспортного засобу на облік є безкоштовною.

Швидко визначити персональну суму кредиту на авто клієнтові допоможе зручний Ponova bot, а ОТП БАНК профінансує. Фахівці банку детально проконсультують та підберуть оптимальний термін і розмір щомісячних платежів.

Щоб зекономити час клієнтів, команда Ponova by OTP Bank створила Мапу партнерських автомайданчиків – цифровий інструмент, який дозволяє знайти найближчі майданчики з автомобілями з пробігом, представленими партнерами маркетплейса, а також відділення ОТП БАНК по всій Україні.

«Ми прагнемо створювати сервіси, які дійсно полегшують життя покупців, водночас робимо все, щоб процес продажу авто став ще простішим, зрозумілішим та ефективнішим. Кабінет продавця - один із таких: безкоштовне розміщення оголошень, проста реєстрація, зручний інтерфейс і повне керування продажами в одному місці», – зазначив Микита Алфьоров.

Цей функціонал суттєво пришвидшує всі етапи продажу - від створення оголошення до комунікації з покупцями та управління угодами. Сервіс відкритий як для приватних продавців, які самостійно реалізують власний транспорт засіб, так і для автосалонів і майданчиків із великим автопарком та командою менеджерів.

