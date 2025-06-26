Премія UCXE’2025: маркетплейс Ponova by OTP Bank — серед кращих у сервіс-дизайні

Кредитний маркетплейс авто з пробігом Ponova by OTP Bank посів третє місце у номінації «Кращий CX-кейс із застосування сервіс-дизайну» в межах Всеукраїнської Премії з клієнтського досвіду Ukrainian CX Excellence'2025. Церемонія нагородження переможців відбулася 20 червня 2025 року в Києві.

«Ponova by OTP Bank зʼявився у 2022 році як відповідь на реальні “болі” клієнтів: хаос на ринку авто з пробігом, недовіра до продавців, незрозумілі інструменти для пошуку та покупки авто з пробігом, складний процес оформлення автокредиту. Наша команда зробила ставку на зручність, прозорість та технології — і не помилилась. Ця відзнака підтверджує: ми на правильному шляху, бо змінюємо досвід купівлі та продажу авто в Україні на краще», — сказав Product Owner Ponova by OTP Bank Микита Алфьоров.

Цей фінтех-продукт вже охоплює 69% українського ринку авто з пробігом. Мережа партнерів Ponova by OTP Bank нараховує понад 550 автомайданчиків у 45 містах України та постійно зростає. В онлайн-каталозі маркетплейса з’являється дедалі більше авто з пробігом найпопулярніших марок: Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan, Mazda, Kia, Chevrolet, Ford, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroen, Renault. Крім того, майже 30 тисяч різних авто представлені зі знижкою до ‒30%.Широкий вибір авто за категоріями, технічними параметрами та роком випуску дозволяє знайти ідеальний варіант для кожного покупця. Зручні фільтри допомагають швидко підібрати машину за ключовими критеріями: бренд, модель, вартість, рік тощо. Доступна опція замовлення авто під пригон із США, Європи та інших країн.

Придбати автівку можна відразу, сплативши всю суму, або у кредит. Для покупців, які придбають автівку з фінансуванням через маркетплейс Ponova by OTP Bank, постановка транспортного засобу на облік є безкоштовною.

Швидко визначити персональну суму кредиту на авто клієнтові допоможе зручний Ponova bot, а профінансує ОТП БАНК. Фахівці Банку детально проконсультують та підберуть оптимальний термін і розмір щомісячних платежів.

Деталі за посиланням. Інформація про умови кредитування авто з пробігом тут.

Всеукраїнська Премія з клієнтського досвіду Ukrainian CX Excellence'2025 об’єднала провідні компанії України, які подали більш ніж 60 кейсів у сфері клієнтського досвіду у 13-ти номінаціях. Серед галузей: e-commerce, банки, страхові компанії, логістика, енергетика, HoReCa, рітейл, АЗК і навіть агро. Оцінювання кейсів здійснювалося у два етапи: спочатку письмове есе, далі — онлайн-захист під час дводенного CX-марафону. До складу експертної ради Всеукраїнської Премії з клієнтського досвіду увійшли 55 незалежних експертів.