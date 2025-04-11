Авто з пробігом за вигідною ціною: на Ponova by OTP Bank понад 28,5 тисяч пропозицій зі знижкою до ‒30%

Маркетплейс авто з пробігом Ponova by OTP Bank активно розширює покриття українського авторинку та дбає про те, аби покупці мали змогу обрати собі транспортний засіб за вигідною ціною. Понад 28,5 тисяч машин різних брендів тут представлені зі знижкою до ‒30%, розповів Product Owner автомобільного маркетплейсу Микита Алфьоров.

«Бажаєте придбати якісне авто за доступною ціною? На Ponova by OTP Bank більш ніж 28,5 тисяч машин із пробігом продаються зі знижкою до ‒30%. Безпечний кросовер чи позашляховик для їзди по бездоріжжю, сімейний мінівен, компактне авто для економічного й комфортного пересування містом або мотоцикл - ми подбали про те, щоб покупці мали не тільки широкий вибір, а ще й «гарячі» пропозиції», — зазначив М.Алфьоров.

Придбати автівку можна відразу, сплативши всю суму, або у кредит. Швидко визначити персональну суму фінансування на авто клієнтові допоможе зручний Ponova bot, а прокредитує ОТП БАНК. Фахівці Банку детально проконсультують та підберуть оптимальний термін і розмір щомісячних платежів. «Ми пропонуємо простий та зручний сервіс, який дозволить без зайвих клопотів знайти авто відповідно до запиту. Ще кілька кліків – і Ви вже точно знаєте, де можна узяти фінансування», - додав Product Owner автомобільного маркетплейсу.

Мережа партнерів Ponova by OTP Bank, яка вже охоплює понад 550 автомайданчиків у 45 містах України, постійно зростає. В онлайн-каталозі маркетплейсу з’являється дедалі більше машин з пробігом найпопулярніших марок: Volkswagen, Skoda, Toyota, Nissan, Mazda, Kia, Chevrolet, Ford, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroen, Renault та багато інших. Широкий асортимент автомобілів різних категорій, технічних характеристик і вікових груп дозволяє знайти ідеальний варіант під потреби кожного покупця. Зручні фільтри допоможуть швидко підібрати машину за ключовими параметрами, такими як бренд, модель, вартість або рік випуску. Водночас є можливість замовити транспортний засіб під пригон з США, Європи та інших країн. Наші партнери підберуть для Вас найкраще авто та зроблять детальний розрахунок його вартості «під ключ».

Для покупців, які придбають автівку в кредит через маркетплейс Ponova by OTP Bank, постановка транспортного засобу на облік є безкоштовною.

Деталі за посиланням. Інформація про умови кредитування авто з пробігом тут.