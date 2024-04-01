5й Міжнародний саміт мерів цього року відбудеться у Молдові

11 квітня, 2024, заснований у Києві Міжнародний саміт мерів відбудеться у Данчені, Молдові. У заході, організованому американським фондом Western NIS Enterprise Fund за підтримки Президентки Молдови Маї Санду, візьмуть участь понад 200 очільників міст та громад, у тому числі мери Чорткова, Копичинців, Миколаєва, Львова, Хмельницького, а також потенційні інвестори, та представники Європейського Союзу. Географія учасників охоплює Францію, Італію, Швецію, Словаччину, Румунію, Польщу, Литву, Молдову та Україну.

Цьогорічний саміт під назвою «Розбудова стійких громад через інновації та співпрацю» присвячений тому, щоб прокласти шлях до майбутнього міського розвитку та стійкості. Завдяки продуманій серії заходів Саміт — це більше, ніж подія, це - майданчик для довготривалих партнерств та проривних рішень. Учасники зануряться в:

Пропозиції від мерів: презентації інноваційних стратегій, які мери в усьому світі використовують для вирішення місцевих проблем за допомогою креативності та співпраці.

Панельна дискусія «Інновації та цифрова трансформація в місцевому самоврядуванні»: про те як цифровізація змінює ландшафт управління, покращує послуги громадянам і підвищує адміністративну ефективність.

Панельна дискусія «Членство в ЄС – Регіональні зусилля»: про трансформаційний вплив програм Євросоюзу на модернізацію та розвиток міст, та інформація від представників ЄС про наявні та майбутні ініціативи.

Панельна дискусія «Відбудова України»: критичне обговорення щоденних зусиль і майбутніх планів щодо відбудови українських міст, з фокусом на стійкості, інфраструктурі та відновленні громад.

Нагорода «Сила партнерства»: спеціально розроблена відзнака успішних двосторонніх партнерств між містами, які відіграли критично важливу роль під час війни, та сприяють взаємному розвитку.

Виставка інноваційних рішень: представлення технологій, розроблених для покращення життя в місті. Від систем онлайн-голосування до віртуальної реальності в міському плануванні - інструменти, які обіцяють більш стале, зручне та яскраве середовище.

“Посилення горизонтальних зв’язків та взаємодія з нашими сусідами є стратегічним завданням. 5-ий Міжнародний саміт мерів відбудеться саме для того, аби продемонструвати боротьбу українських міст, підтримку іноземних колег, можливості розвитку та фінансування на рівні ЄС, та зміцнення взаємодії між Молдовою та Україною”, - налогосила Ірина Озимок, засновниця Міжнародного саміту мерів та директорка програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund.

Саміт проводиться за цінної підтримки партнерів, зокрема Primaria Mea, Comunitatea Plus, CIPE, Cities 4 Cities, European Capital of Democracy, Агенції відновлення та розвитку, та ГО «Інститут сталого розвитку громад».

Для додаткової інформації відвідайте наш офіційний веб-сайт: https://internationalmayorssummit.com

Про WNISEF:

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), що фінансується урядом США через USAID, є першим регіональним фондом прямих інвестицій в Україні та Молдові розміром 285 мільйонів доларів США, який інвестував понад 188 мільйонів доларів США в 136 компаній і допоміг залучити 2,4 мільярда доларів США в регіон за 29 років роботи.