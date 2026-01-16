Депутати Київради з "Євросолідарності" передають 300 газових пальників киянам та службам, які ліквідовують наслідки обстрілів

Депутати Київради з фракції «Європейська Солідарність» передають 300 газових пальників мешканцям столиці та службам, що працюють на місцях ліквідації наслідків обстрілів.

«Коли в домівках немає тепла і світла, особливо гостро розумієш ціну простих речей – можливості зігрітися, приготувати їжу, підтримати близьких. Після масованих ворожих атак тисячі киян у різних районах столиці залишилися без електрики, води та теплопостачання. У такі моменти допомога має бути не декларативною, а швидкою й практичною», – написала у соцмережах лідерка «Євросолідарності» у Київраді Марина Порошенко.

Газові пальники передадуть мешканцям кількох районів Києва, які найбільше постраждали від перебоїв з електро- та теплопостачанням. Окрім цього, частину обладнання передадуть комунальним службам і пунктам незламності.

«Для нас підтримка киян – це не разова ініціатива. Це постійна робота і відповідальність бути поруч тоді, коли це справді потрібно. Столиця знову проходить через складне випробування. І саме в такі дні особливо важливо триматися разом – не словами, а конкретними діями», – наголошує Марина Порошенко.