Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
09:58 16.01.2026

Депутати Київради з "Євросолідарності" передають 300 газових пальників киянам та службам, які ліквідовують наслідки обстрілів

1 хв читати

Депутати Київради з фракції «Європейська Солідарність» передають 300 газових пальників мешканцям столиці та службам, що працюють на місцях ліквідації наслідків обстрілів.

«Коли в домівках немає тепла і світла, особливо гостро розумієш ціну простих речей – можливості зігрітися, приготувати їжу, підтримати близьких. Після масованих ворожих атак тисячі киян у різних районах столиці залишилися без електрики, води та теплопостачання. У такі моменти допомога має бути не декларативною, а швидкою й практичною», – написала у соцмережах лідерка «Євросолідарності» у Київраді Марина Порошенко.

Газові пальники передадуть мешканцям кількох районів Києва, які найбільше постраждали від перебоїв з електро- та теплопостачанням. Окрім цього, частину обладнання передадуть комунальним службам і пунктам незламності.

«Для нас підтримка киян – це не разова ініціатива. Це постійна робота і відповідальність бути поруч тоді, коли це справді потрібно. Столиця знову проходить через складне випробування. І саме в такі дні особливо важливо триматися разом – не словами, а конкретними діями», – наголошує Марина Порошенко.

Теги: #порошенко_марина #київрада #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:44 15.01.2026
Бюджетна комісія Київради не підтримала рішення про фіндопомогу киянам та комунальникам, заявяють у "Євросолідарності"

Бюджетна комісія Київради не підтримала рішення про фіндопомогу киянам та комунальникам, заявяють у "Євросолідарності"

12:16 14.01.2026
Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

Госпіталь ветеранів отримав п’ять генераторів від Фонду Порошенка

14:00 13.01.2026
Порошенко закликав Раду спрямувати бюджетні кошти на оборону

Порошенко закликав Раду спрямувати бюджетні кошти на оборону

20:42 12.01.2026
У Київраді готують рішення для стабілізації систем життєзабезпечення після обстрілів

У Київраді готують рішення для стабілізації систем життєзабезпечення після обстрілів

20:31 12.01.2026
Кличко анонсував сесію Київради 15 січня з двома питаннями – функціонування міста в умовах НС та виділення коштів для ЗСУ

Кличко анонсував сесію Київради 15 січня з двома питаннями – функціонування міста в умовах НС та виділення коштів для ЗСУ

10:59 12.01.2026
Петиція щодо контролю за перебуванням безхатьків у громадському транспорті в Києве не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція щодо контролю за перебуванням безхатьків у громадському транспорті в Києве не набрала необхідних для розгляду голосів

19:06 09.01.2026
"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

10:30 06.01.2026
Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

Чергова петиція до київської влади із закликом заборонити експлуатацію тварин в цирках не набрала необхідних для розгляду голосів

11:24 05.01.2026
Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу

Представниця президента не прийшла на суд по санкціях проти Порошенка, політик заявив про затягування процесу

12:02 02.01.2026
Петиція із закликом припинити експлуатацію диких тварин у цирках в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

Петиція із закликом припинити експлуатацію диких тварин у цирках в Києві не набрала необхідних для розгляду голосів

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

REDMI Note 15 в Алло: Надійність титана. Вигідні умови на старті продажів

Четверта хвиля курсу: як зробити ШІ вашим редакційним асистентом

Палатний про претензії центральної влади до Кличка

ОТП БАНК спрямував майже 67 млн грн на благодійні ініціативи у 2025 році

ФАО запускає онлайн-навчання з біобезпеки для мисливських господарств України на AgriAcademy

В Україні стрімко зростає попит на сонячні панелі: Арран Індастрі запускає швидкі поставки для бізнесу та домогосподарств

Відкрите звернення колективу Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії НАН України до МОН та влади

Вартість активів фонду S1 ВДНГ зросла на 5,7% у доларі за результатами незалежної оцінки

Майданчик УУБ – лідер із підготовки учасників малої приватизації: підсумки роботи 2025-го

Як вибрати школу в другому семестрі? Поради для батьків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА