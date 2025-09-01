Навчання без блекаутів: Миргородський завод мінвод забезпечив автономне живлення для 9 освітніх закладів Миргорода

До початку нового навчального року в Миргороді завершено масштабний проєкт із забезпечення енергетичної незалежності освітніх закладів. Дев’ять шкіл і дитячих садочків громади отримали сучасні системи автономного живлення — гібридні інвертори й акумуляторні батареї, що гарантують безперервний навчальний процес навіть у разі відключень електроенергії.

Урочистий запуск систем для енергетичної незалежності відбувся 1 вересня. Ініціатива реалізована за фінансової та технічної підтримки Миргородського заводу мінеральних вод групи IDS Ukraine в організаційному партнерстві з Миргородською міською радою й очільником громади.

Загальний обсяг інвестицій компанії задля забезпечення енергонезалежності освітньої інфраструктури Миргорода становить понад 4 млн грн.

"Миргород — наш дім. Тут живемо ми, працюють наші колеги, тут навчаються наші діти. Миргородський завод мінеральних вод — завжди надійна опора для громади, і не лише як великий платник податків і роботодавець. Ми робимо ще один партнерський крок — забезпечуємо 9 закладів освіти сучасними системами автономного живлення. Це наша підтримка для стабільного навчання та безпеки сотень дітей і педагогів. Жоден блекаут не завадить здобувати знання — це наша соціальна інвестиція в майбутнє дітей", — прокоментував Костянтин Кряжев, директор ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", що входить до групи IDS Ukraine.

Реалізація проєкту із забезпечення енергонезалежності освітньої інфраструктури Миргорода стартувала в лютому 2025 року з підписання меморандуму між очільником Миргородської громади Сергієм Соломахою та директором МЗМВ Костянтином Кряжевим на запит Міністерства освіти і науки.

За сім місяців громада і МЗМВ спільно реалізували повний цикл робіт:

Миргородська міська рада визначила школи та дитсадки, які першочергово потребують енергонезалежних рішень, і забезпечила необхідну адміністративну та технічну координацію.

Технічні фахівці провели технічний аудит навчальних закладів для визначення оптимальних рішень для забезпечення безперервного енергопостачання.

IDS Ukraine і Миргородський завод мінеральних вод взяли на себе фінансування та повний технічний супровід проєкту — закупівлю, доставку, інсталяцію та налаштування гібридних інверторів і акумуляторних блоків.

"Я не знаю жодного іншого міста, де ключові освітні заклади стали енергонезалежними. Для Миргорода це велике досягнення та важлива інвестиція в майбутнє громади. Тепер вихованці садочків міста й учні шкіл матимуть змогу для безперервного навчання навіть у разі відключень електроенергії. Від імені всієї громади, батьків і вчителів щиро дякую IDS Ukraine та її Миргородському заводу мінвод за цю щедру меценатську підтримку та повний супровід проєкту. Це приклад партнерства, яке покращує життя людей", — прокоментував на урочистій церемонії запуску обладнання в одному зі шкільних закладів Сергій Соломаха, міський голова Миргорода.

Завдяки цій співпраці Миргород став однією з перших громад в Україні, яка комплексно вирішила питання енергонезалежності освітньої інфраструктури. Масштаб проєкту демонструє, як партнерство бізнесу та громад формує нові стандарти стійкості.

"IDS Ukraine — надійна опора для громад і українців там, де присутні наші підприємства. Проєкт у Миргороді — це приклад того, як великий бізнес здатен підтримати сталий розвиток і створити умови для молодого покоління. Ми інвестуємо у сталість освіти — це фундамент сильної країни. Ми демонструємо, що партнерство відповідального бізнесу та місцевої влади дає реальні результати — світло та безпеку дітям у школах і садочках. IDS Ukraine поруч із людьми, аби допомагати там, де це найважливіше", — прокоментував завершення великого інфраструктурного проєкту для Миргорода Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Забезпечення енергонезалежності освітньої інфраструктури Миргорода відбувається паралельно з інвестиціями IDS Ukraine у власну енергетичну незалежність. Побудована на Миргородському заводі мінеральних вод сонячна станція номінальною потужністю 1,4 МВт забезпечить сталу роботу підприємства, а разом із цим вивільнить додаткові енергетичні потужності для громади.

Загальний обсяг інвестицій IDS Ukraine у проєкти енергонезалежності для своїх виробничих підрозділів на цей час сягнув 1 млн євро. Наступна в планах компанії — сонячна станція на найбільшому виробничому об’єкті IDS Ukraine (Моршинському заводі мінеральних вод "Оскар") номінальною потужністю 1,6 МВт. Її будівництво і старт заплановані на 2026 рік.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", "Миргородський завод мінеральних вод", дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 1,15 млрд грн у 2024 році, що на 44% більше порівняно з 2023 роком. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 500 млн грн.