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13:00 24.07.2025

Sense Bank розпочинає реалізацію пам’ятних монет НБУ

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Sense Bank розпочинає реалізацію пам’ятних монет НБУ

Sense Bank відкриває новий напрям — реалізацію пам’ятних монет України та сувенірної продукції, а саме пам’ятних медалей. Цей крок є продовженням стратегії діяльності банку щодо підтримки культури й тих сенсів, які формують українське сьогодення, водночас плекаючи історичну памʼять 

Пам’ятні монети — це більше, ніж ювелірний виріб чи фінансовий актив. Це речі, які мають естетичну й культурну цінність. Виготовлені на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України, вони є символом історичної та культурної спадщини. Монети створені не лише як витончені артефакти з обмеженим накладом, але і як носії символів, що здатні підкреслити значущість будь-якої події, як особистої, так і загальнодержавної.  Це подарунок, що зберігає сенс і значення на роки вперед.

Сьогодні нумізматична продукція в Україні стрімко набуває популярності. До монет дедалі частіше звертаються не лише колекціонери, а й ті, хто шукає змістовний, символічний подарунок для близьких, військових чи ділових партнерів. Часто такі монети стають своєрідним культурним посланням, яке передають за кордон як частинку української історії, що говорить мовою символів і відкриває нові грані України світові.

«Ми давно відчували запит наших клієнтів на унікальні й символічні речі, що поєднують красу, значення і глибокі сенси. Пам’ятні монети саме такі. Їх випуск  — добра традиція, яку ми підтримуємо разом із Національним банком України. Ми у Sense Bank віримо в силу сенсів. Прагнемо наповнювати ними життя наших клієнтів. В цьому контексті пам’ятні монети — ще один інструмент, яким ми можемо передати важливе. Водночас це сучасна відповідь на запитання: що подарувати, коли хочеться висловити більше, ніж просто словами», — зазначила Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів.

Sense Bank продовжує бути культурним провідником — банком, що зберігає й транслює сенси. Реалізація пам’ятних монет  — ще один крок у цьому напрямі.

Деталі за посиланням: https://sensebank.ua/pamyatni-moneti

 

Теги: #памятні_монети #sense_bank

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