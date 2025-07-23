Інтерфакс-Україна
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13:00 23.07.2025

Sense Bank запустив Women Business Lab – пакет послуг для жінок-підприємиць

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Sense Bank запустив Women Business Lab – пакет послуг для жінок-підприємиць

Як повідомляють банкіри на своєму сайті, віднині у Sense Bank доступний новий спеціалізований пакет обслуговування Women Business Lab для жінок, які вже ведуть власну справу або починають свій підприємницький шлях. Як зазначається у новині,  Women Business Lab має на меті  полегшити банківське обслуговування і головне – створити умови для розвитку жіночого бізнесу в Україні. Основним партнером запуску пакета стала платіжна система Mastercard.

До пакета Women Business Lab входить безоплатне відкриття рахунку, перекази з ФОП на особисту картку в Sense Bank без комісії, безлімітні платежі по Україні, відсутність комісії при продажу валюти та 0% комісії за внесення готівки через банкомати Sense Bank та термінали самообслуговування партнерів. Вартість обслуговування бізнес-рахунку протягом першого року становить 1 гривню на місяць.

«Women Business Lab – це поєднання вигідних тарифів, сучасного цифрового банкінгу і сервісу, створеного спеціально для жінок-підприємиць. Ми прагнемо не лише спростити обслуговування, а й дати жінкам реальні можливості для зростання. За останні роки жінки в Україні реєструють більшість нових ФОПів. Часто вони починають самостійно – без підтримки, доступу до фінансування чи навчання. Ми вважаємо, що це потрібно змінювати. Women Business Lab – наш внесок у розвиток жіночого підприємництва», – прокоментувала запуск пакета для жінок-підприємниць Яна Шумунова, директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank.

У фінансовій установі зазначають, що усі сервіси нового пакета Women Business Lab вже доступні в мобільному застосунку Sense SuperApp.

Разом із пакетом підприємиця отримує підтримку дистанційного персонального менеджера, по допомогу якого можна звертатися з усіх питань, що стосуються як бізнесу, так і особистих фінансів, в одному контакті та без зайвих звернень.

Щодо спеціальних партнерських пропозицій у Women Business Lab, то серед перших будуть:

  • Додаткові місця для продажів на платформі Getpin.com;
  • 15% знижки на бухгалтерське обслуговування для ФОП від ALFA GOLD;
  • 3 місяці безплатної хмарної каси від Checkbox.ua.

Так, власниці пакета отримають додаткову акційну знижку на пальне від мережі АЗК «ОККО». Fishback, тобто кешбек у вигляді балів Fishka, буде доступний тримачам карток від Mastercard від Sense Bank. При купівлі палива у мережі АЗК «ОККО» балами Fishka можна буде отримати по 5 грн з кожного літру при купівлі бензину або дизельного пального та 2 грн/л за скраплений газ.

У банку зауважили, що перелік партнерських сервісів буде постійно оновлюватися та розширюватися.

Крім того, щомісяця клієнтки Women Business Lab отримують 20 квитків до Sense Hub – простору для навчання, нетворкінгу та подій. Разом з цим у бізнеследі відкривається можливість відвідувати лекції, воркшопи, коворкінг і можливість організовувати власні заходи.

 

Теги: #mastercard #sense_bank #sense_superapp #women_business_lab

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