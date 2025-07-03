Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:29 03.07.2025

Державний Sense Bank увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України

1 хв читати
Державний Sense Bank увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України

Журнал «ТОП-100» та діловий портал Delo.ua оприлюднили щорічний рейтинг «Найкращі роботодавці України: 100 компаній, які є омріяним місцем роботи для мільйонів українців». До списку увійшов Sense Bank – один із провідних банків країни, що послідовно реалізує сучасні HR-підходи.

За результатами експертного оцінювання та відкритого онлайн-голосування банк увійшов до сотні найкращих роботодавців України, а й був відзначений у спеціальній номінації «Найкраща програма психологічної підтримки персоналу».

Високу оцінку журні забезпечила реалізація цілісного підходу до ментального здоров’я співробітників, що включає анонімну психологічну допомогу, регулярні воркшопи з професіоналами та освітні програми для команди.

«Для Sense Bank турбота про людей – це цінність, що пронизує всі HR-практики та підходи. Ми переконані: ментальне здоров’я, командна робота та підтримка на всіх рівнях – основа ефективної команди та сталого розвитку. Ця відзнака – велика честь і ще більше натхнення рухатися вперед», – прокоментувала Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank. 

Банк продовжує реалізацію внутрішніх ініціатив, спрямованих на підтримку співробітників, розвиток інклюзивного середовища та впровадження передових практик у сфері управління персоналом.

Теги: #найкращі_роботодавці_україни #sense_bank #deloua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:00 28.06.2025
У Києві відбулася Всеукраїнська олімпіада з робототехніки для юних винахідників

У Києві відбулася Всеукраїнська олімпіада з робототехніки для юних винахідників

13:00 27.06.2025
Національна філармонія України закриває 161-й сезон концертом за участю світових зірок

Національна філармонія України закриває 161-й сезон концертом за участю світових зірок

11:24 26.06.2025
Харківська міська рада та український банк компенсуватимуть відсотки по кредитам для бізнесу

Харківська міська рада та український банк компенсуватимуть відсотки по кредитам для бізнесу

13:00 12.06.2025
Український банк та платформа Nazovni разом допомагатимуть українському бізнесу

Український банк та платформа Nazovni разом допомагатимуть українському бізнесу

13:00 09.06.2025
Державний банк та Новояворівська міська рада підписали меморандум про співпрацю

Державний банк та Новояворівська міська рада підписали меморандум про співпрацю

13:00 30.05.2025
Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року

Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року

13:00 22.05.2025
Global Teacher Prize Ukraine та Sense Bank відзначать найкращого вчителя інформатики

Global Teacher Prize Ukraine та Sense Bank відзначать найкращого вчителя інформатики

13:00 15.05.2025
Sense Bank і Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявили про стратегічне партнерство

Sense Bank і Міністерство культури та стратегічних комунікацій України заявили про стратегічне партнерство

13:00 07.05.2025
ШІ та мобільна першість формують нову архітектуру цифрових платежів

ШІ та мобільна першість формують нову архітектуру цифрових платежів

13:00 02.05.2025
За підтримки державного банку вийшов журнал про історію українського дизайну

За підтримки державного банку вийшов журнал про історію українського дизайну

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Ветерани закликали Президента України підтримати "Українські вертольоти"

Форвардні контракти підтвердили ефективність біржової моделі на ринку деревини

Farmak успішно пройшов GMP-інспекцію китайського регуляторного органу NMPA

Компанія Укрнафта – у ТОПі інноваційних компаній в Україні

Schneider Electric визнано найбільш сталою корпорацією в Європі за версією Corporate Knights

Дизель від UKRNAFTA – один із найякісніших в Україні

Банки активно нарощують обсяги кредитування МСБ у 2025 році – О. Волкова

Там, де важлива просто присутність: як фонд "Армерія" підтримує дітей без батьків

Миттєві знижки на бензини та дизель: до 4 грн/літр при розрахунку Platinum Mastercard від UKRSIBBANK

Рок-гурт "Пророки" презентує трек "Вітер", присвячений героям неба ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА