Державний Sense Bank увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України

Журнал «ТОП-100» та діловий портал Delo.ua оприлюднили щорічний рейтинг «Найкращі роботодавці України: 100 компаній, які є омріяним місцем роботи для мільйонів українців». До списку увійшов Sense Bank – один із провідних банків країни, що послідовно реалізує сучасні HR-підходи.

За результатами експертного оцінювання та відкритого онлайн-голосування банк увійшов до сотні найкращих роботодавців України, а й був відзначений у спеціальній номінації «Найкраща програма психологічної підтримки персоналу».

Високу оцінку журні забезпечила реалізація цілісного підходу до ментального здоров’я співробітників, що включає анонімну психологічну допомогу, регулярні воркшопи з професіоналами та освітні програми для команди.

«Для Sense Bank турбота про людей – це цінність, що пронизує всі HR-практики та підходи. Ми переконані: ментальне здоров’я, командна робота та підтримка на всіх рівнях – основа ефективної команди та сталого розвитку. Ця відзнака – велика честь і ще більше натхнення рухатися вперед», – прокоментувала Олена Велика, директорка з управління персоналом Sense Bank.

Банк продовжує реалізацію внутрішніх ініціатив, спрямованих на підтримку співробітників, розвиток інклюзивного середовища та впровадження передових практик у сфері управління персоналом.