Інтерфакс-Україна
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09:00 28.06.2025

У Києві відбулася Всеукраїнська олімпіада з робототехніки для юних винахідників

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21–22 червня в Києві відбулася Всеукраїнська олімпіада з робототехніки WRO — головна подія у світі STEM-освіти для дітей та молоді. Змагання відбулось  у межах національного фестивалю ROBOTICA+ROBOFIRST 2025, який цьогоріч проходив за підтримки Sense Bank.

Олімпіада стала центральною частиною фестивалю, що об’єднав найкращі практики інженерної, технічної та програмувальної освіти. У змаганнях взяли участь понад 600 школярів з усієї України віком від 5 до 19 років.

Учасники презентували власні робототехнічні розробки, демонстрували знання з програмування, працювали над інноваційними проєктами, змагалися в креативності та технічних навичках. Переможці отримали можливість представити Україну на міжнародному етапі WRO.

Фестиваль ROBOTICA+ROBOFIRST також включав низку інших активностей: змагання FIRST LEGO League, ROBOFIRST, Сумо, RoboArt, конкурс Minecraft Education і тематичні майстер-класи.

Генеральним партнером події став Sense Bank, який підтримує суспільно важливі проєкти у галузі освіти, спорту та всебічного розвитку української молоді. 

“Для команди Sense Bank велика честь бути частиною найбільшого STEM-фестивалю в Україні та підтримати подію, що об’єднує юних новаторів, менторів, викладачів і батьків навколо спільної мети — розвитку освіти та інновацій. Наші цінності перегукуються з місією фестивалю: розкривати потенціал молоді, надихати на сміливі ідеї та підтримувати наступне покоління інженерів й винахідників”, — зазначає Інна Тютюн,  членкиня правління, директорка блоків IT та диджиталізації Sense Bank.

Також на фестивалі Sense Bank  презентував нову картку TRY, створену спеціально для дітей. Вона поєднує фінансову грамотність, зручність контролю витрат і мотивацію через систему винагород.

Теги: #robotica #олімпіада_з_робототехніки #wro #stem_освіта #sense_bank #robofirst_2025

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