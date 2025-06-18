Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:49 18.06.2025

Новий автобусний термінал компанії "KLR Bus" отримав міжнародну сертифікацію

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Новий автобусний термінал компанії "KLR Bus" отримав міжнародну сертифікацію

Хмельницький міжнародний автобусний термінал компанії "KLR Bus" став першим в Україні, який отримав Міжнародний сертифікат відповідності послуг.
Про це повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут", яке видало Сертифікат, таким чином визнало, що якість послуг, які надає компанія, відповідає вимогам нормативно-правових документів Європейського Союзу та України. Зокрема, вимогам Регламенту (ЄС) №181/201 Європейського парламенту та Ради, а також національному законодавству.

Сертифікатом також відзначено, що послуги, які надаються пасажирам та перевізникам на автостанціях та автовокзалах, враховують вимоги щодо забезпечення недискримінаційних умов доступу для осіб з обмеженою мобільністю.

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Сам термінал було відкрито наприкінці вересня 2024 року. З того часу його послугами скористалися понад 150 тисяч пасажирів.

У компанії зазначили, що термінал "KLR Bus" є сучасним простором, розрахованим на одночасне перебування до 500 пасажирів. Він включає комфортну зону очікування, сучасні вбиральні, зону побутового обслуговування — кафе, окрему кімнату для матерів з немовлятами, дитячі майданчики та навіть майданчик для вигулу домашніх улюбленців.
При цьому значна частина послуг для перевізників є безкоштовною — зокрема, відсутній автостанційний збір (плата за такі послуги, як інформування пасажирів, користування залом очікування тощо).

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Як повідомили в компанії, сертифікат став результатом кропіткої праці всієї команди.

"Міжнародний сертифікат — це не просто формальне визнання. Це символ того, що сервіс в Україні може відповідати найвищим європейським стандартам. Мені надзвичайно приємно, що ми стали першими в Україні. Ми не просто надаємо послуги з пасажирських перевезень — ми щохвилини створюємо безпеку, комфорт і турботу для кожного нашого клієнта", — зазначив засновник "KLR Bus" Андрій Хоркавий.

За його словами, загальні інвестиції в будівництво терміналу склали понад 40 млн грн, а під час будівництва та введення в експлуатацію було створено 25 робочих місць.

Хоркавий додав, що в планах компанії — збудувати протягом трьох років ще два подібних термінали: у Львові та місті Перемишль (Польща).
На його думку, будівництво сучасних автобусних терміналів не лише дозволить надавати якісні послуги пасажирам і перевізникам, але й сприятиме масштабуванню українського ринку пасажирських перевезень та зменшенню частки нелегальних перевізників.

"Ми віримо, що якісний сервіс починається з людей — з їхньої щирості, професіоналізму, бажання зробити краще. Саме так формується довіра. Саме так народжуються нові стандарти. І саме так Україна крок за кроком перетворюється з країни, яка наздоганяє, на країну, яка задає тренд", — резюмував Андрій Хоркавий.

Теги: #klr_bus #автобуси #термінал #хмельницький #сертифікація

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