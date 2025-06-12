Український банк та платформа Nazovni разом допомагатимуть українському бізнесу

Державний Sense Bank та міжнародна платформа економічної дипломатії Nazovni провели спільний форум «Відкритий діалог бізнесу та банку: як різні інструменти допомагають бізнесу у зовнішній економічній діяльності», під час якого оголосили про об’єднання зусиль задля допомоги українському бізнесу у зовнішньо економічній діяльності. Про це повідомили фінансисти на своєму офіційному сайті. Згідно з повідомленням, подія відбулась 5 червня у Sense Hub Kyiv.

Спікерами події стали Алла Лісовська, директорка меблевої компанії Tivoli, Алла Петриченко, засновниця Shop-Express, Денис Гарасюта, член правління ЕКА та В’ячеслав Шамрай, адвокат, доктор юридичних наук, професор КНУ ім. Тараса Шевченка.

Директорка департаменту малого та середнього бізнесу Sense Bank Яна Шумунова під час свого виступу зазначила, що саме такий формат заходів сприяє реальному розвитку відносин клієнт – банк.

«Ми як банк, часто ставимо собі запитання: чого саме потребують бізнеси, які ведуть зовнішньо економічну діяльність? Яких саме інструментів, зокрема й фінансових, їм не вистачає? Щоб знайти відповіді, ми спільно з Nazovni провели форум “Відкритий діалог бізнесу та банку: як різні інструменти допомагають бізнесу у зовнішній економічній діяльності”. Ця подія стане чудовим стартом для подальшої плідної співпраці наших організацій та допоможе українському бізнесу підкорювати нові ринки», – зазначила пані Шумунова.

«Для українського бізнесу вкрай важливо мати підтримку під час виходу на нові ринки. Ми створили Nazovni як платформу для реалізації таких можливостей, що надає аналітику, професійні контакти та експертну допомогу. Nazovni активно працює над розширенням спектра послуг для експортерів, які незабаром будуть доступні», – зауважив Владислав Рєзніков, CEO Nazovni.

Нагадаємо, раніше цього місяця Sense Bank став головним партнером у фінансуванні та кредитуванні проєктів з термомодернізації міста Новояворівськ, підписавши меморандум про співпрацю з адміністрацією міста.