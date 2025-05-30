Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:34 30.05.2025

УВКБ ООН зміцнює підтримку з надання тимчасового житла для переміщених родин, відновлюючи установи у п'яти областях

4 хв читати

Interior of the room

© Евеліна Процак

Шипинки, Вінницька область  —  У Вінницькій області офіційно відкрили відремонтоване тимчасове житло, що забезпечить довгостроковими житловими рішеннями родини, переміщені через війну. У рамках проєкту, втіленого завдяки спільним зусиллям Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), його партнерської неурядової організації МЕТАЛАБ та місцевої влади, колишній гуртожиток перетворився на гідне та стале житло для внутрішньо переміщених осіб.

У будівлі в селі Шипинки було здійснено комплексну реконструкцію, внаслідок якої облаштували 14 сучасних квартир, одна з яких адаптована для людей з інвалідністю. Окрім приватних житлових приміщень, у закладі є простори спільного користування, зокрема пральня та інша необхідна інфраструктура, що гарантує сім'ям безпеку, приватність та можливість відновити життя в гідних для проживання умовах. 

People are sitting at the opening

У будівлі в селі Шипинки було здійснено комплексну реконструкцію, внаслідок якої облаштували 14 сучасних квартир, що забезпечить довгостроковими житловими рішеннями родини, переміщені через війну.

© Максим Лісовський

Interior of the room

У будівлі в селі Шипинки було здійснено комплексну реконструкцію, внаслідок якої облаштували 14 сучасних квартир, що забезпечить довгостроковими житловими рішеннями родини, переміщені через війну

© Евеліна Процак

Newly renovated temporary housing facility

У будівлі в селі Шипинки було здійснено комплексну реконструкцію, внаслідок якої облаштували 14 сучасних квартир, що забезпечить довгостроковими житловими рішеннями родини, переміщені через війну.

© Максим Лісовський

Нові мешканці установи –  люди, які були змушені покинути власні домівки через війну і тривалий час мешкали в громаді в тимчасових або непридатних для довгострокового проживання умовах.

У Копайгородській громаді також створено можливості працевлаштування: місцеві сільськогосподарські підприємства готові найняти на роботу переміщених осіб, сприяючи тому, щоб разом із житловою підтримкою існували умови для їхньої економічної інтеграції.

«За кожними дверима, що відчиняються в цій новій будівлі, стоїть історія втрати, але також і сили, гідності та волі почати все спочатку. Для людей, які були змушені покинути свої домівки, можливість знайти місце, де вони можуть почуватися в безпеці, осісти та знову стати частиною громади, змінює життя. Йдеться не лише про стіни та дахи — йдеться про відновлення відчуття приналежності, про те, щоб сім'ї, діти та люди похилого віку відчували, що їх помічають, підтримують та приймають у новій громаді. Ми пишаємося тим, що підтримуємо такі ініціативи, які побудовані на довірі, місцевому лідерстві та вірі в те, що кожен заслуговує на шанс відбудувати гідне життя», – сказала Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Житловий об'єкт у Шипинках – один із кількох проєктів, які УВКБ ООН та його партнери завершили у травні.  У місті Переяслав на Київщині частину колишнього гуртожитку, що не була у використанні, переобладнали для дев'яти повністю вмебльованих квартир для переміщених сімей. Тим часом у Дрогобичі Львівської області збудували 12 нових квартир з використанням енергоефективних SIP-панелей. Ці об’єкти є частиною ініціативи УВКБ ООН зі створення тимчасового житла для переміщених осіб, що охоплює дев'ять проєктів у п'яти областях. Завдяки цим заходам УВКБ ООН робить внесок у державний фонд тимчасового житла для переміщених осіб, водночас розробляючи підходи, які дають змогу людям, вимушеним покинути свої домівки, обирати житлові рішення, що найкраще відповідають їхнім потребам. 

Plate on the wall

10 сімей, переміщених з прифронтових Донецької та Херсонської областей переїхали у соціальне житло в Переяславі, реконструйованого за підтримки УВКБ ООН та Рокади.

©Rokada

refurbished social housing

12 родин, переміщених із прифронтових регіонів, таких як Донецька, Херсонська та Луганська області, отримали ключі від квартир у відремонтованому соціальному житлі в місті Дрогобич, Львівської області  — завдяки спільним зусиллям місцевої влади, Move Ukraine, УВКБ ООН та партнерської організації NEEKA.

© Дрогобицька міська рада

refurbished social housing

12 родин, переміщених із прифронтових регіонів, таких як Донецька, Херсонська та Луганська області, отримали ключі від квартир у відремонтованому соціальному житлі в місті Дрогобич, Львівської області  — завдяки спільним зусиллям місцевої влади, Move Ukraine, УВКБ ООН та партнерської організації NEEKA.

© Дрогобицька міська рада

UNHCR Representative in Ukraine is giving opening speech

© Дрогобицька міська рада

refurbished social housing

10 сімей, переміщених з прифронтових Донецької та Херсонської областей переїхали у соціальне житло в Переяславі, реконструйованого за підтримки УВКБ ООН та Рокади.

©Rokada

Усі проєкти з облаштування тимчасового житла передбачають гарантований термін проживання для мешканців. Коли безпекова ситуація дозволить частині переміщених осіб повернутися до своїх рідних регіонів, будівлі стануть частиною постійного фонду соціального житла у громаді, підтримуючи інші вразливі групи, які потребують доступного житла.

УВКБ ООН також підтримує людей, постраждалих від війни, іншими сталими житловими рішеннями, включно з ремонтами будинків у сільській місцевості у західних та центральних регіонах України, де вже здійснено ремонти 720 осель із запланованих 870. Завдяки Ініціативі щодо ринку оренди житла УВКБ ООН допомогло близько 2 тисячам родин переїхати у приватне житло, покриваючи витрати на оренду та комунальні послуги протягом шести місяців.  

Теги: #оон #увкб #металаб #житло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 30.05.2025
Надія на прогрес у можливих переговорах РФ та України слабка - заступниця генсека ООН

Надія на прогрес у можливих переговорах РФ та України слабка - заступниця генсека ООН

23:36 29.05.2025
США на Радбез ООН: Якщо РФ вирішить продовжувати війну, нам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль, Путін має прийняти угоду

США на Радбез ООН: Якщо РФ вирішить продовжувати війну, нам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль, Путін має прийняти угоду

23:32 29.05.2025
США на Радбез ООН засудили масовані атаки РФ по Україні та заявили, що додаткові санкції все ще на столі

США на Радбез ООН засудили масовані атаки РФ по Україні та заявили, що додаткові санкції все ще на столі

22:58 29.05.2025
ООН: замість кроків до миру ми стали свідками жорстокого сплеску масштабних російських атак по всій Україні

ООН: замість кроків до миру ми стали свідками жорстокого сплеску масштабних російських атак по всій Україні

22:53 29.05.2025
ООН: Смертність серед цивільних у першому кварталі цього року на 59% вища, ніж за аналогічний період 2024 року

ООН: Смертність серед цивільних у першому кварталі цього року на 59% вища, ніж за аналогічний період 2024 року

09:11 28.05.2025
Кабмін розподілив 3,9 млрд грн субвенції на житло для ветеранів і родин загиблих

Кабмін розподілив 3,9 млрд грн субвенції на житло для ветеранів і родин загиблих

21:40 20.05.2025
Влада Іспанії вимагає від Airbnb видалити понад 65 тисяч оголошень про оренду житла у країні

Влада Іспанії вимагає від Airbnb видалити понад 65 тисяч оголошень про оренду житла у країні

19:01 20.05.2025
Ціни на житло в Україні у I кв.-2025 року зросли на 11,2%

Ціни на житло в Україні у I кв.-2025 року зросли на 11,2%

19:03 16.05.2025
Київ компенсуватиме до 500 тис. грн на переобладнання житла киянам-захисникам з інвалідністю

Київ компенсуватиме до 500 тис. грн на переобладнання житла киянам-захисникам з інвалідністю

03:50 16.05.2025
Світовий банк виділить Україні $84 млн США для відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії

Світовий банк виділить Україні $84 млн США для відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Sense Bank долучився до одного з наймасштабніших аграрних заходів року

"Тіні забутих предків" повертаються на великі екрани: відреставрована версія шедевра Параджанова вже у прокаті

Готовність захищати: рекрутинг до Сухопутних військ

Термінова допомога для мінометної батареї "Мінотавр" – збір на броньоване авто

Фармацевтичний сектор України закликає реформу та зберегти прозорі правила на ринку

14 пікапів для «Хартії»: перша велика передача в рамках «Енергійного збору» UKRNAFTA

20 РОКІВ ProAgro Events: історія успіху, що змінює агробізнес

Віталій Кличко вручив мистецьку премію "Київ" переможцям в 8 номінаціях

День Києва та 250-річчя Кривого Рогу: чим дивували ТРК Arricano цьогоріч

Avesterra Group: Дмитро Добкін інвестував 60 млн євро в українське виробництво під час війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА