УВКБ ООН зміцнює підтримку з надання тимчасового житла для переміщених родин, відновлюючи установи у п'яти областях

© Евеліна Процак

Шипинки, Вінницька область — У Вінницькій області офіційно відкрили відремонтоване тимчасове житло, що забезпечить довгостроковими житловими рішеннями родини, переміщені через війну. У рамках проєкту, втіленого завдяки спільним зусиллям Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), його партнерської неурядової організації МЕТАЛАБ та місцевої влади, колишній гуртожиток перетворився на гідне та стале житло для внутрішньо переміщених осіб.

У будівлі в селі Шипинки було здійснено комплексну реконструкцію, внаслідок якої облаштували 14 сучасних квартир, одна з яких адаптована для людей з інвалідністю. Окрім приватних житлових приміщень, у закладі є простори спільного користування, зокрема пральня та інша необхідна інфраструктура, що гарантує сім'ям безпеку, приватність та можливість відновити життя в гідних для проживання умовах.

У будівлі в селі Шипинки було здійснено комплексну реконструкцію, внаслідок якої облаштували 14 сучасних квартир, що забезпечить довгостроковими житловими рішеннями родини, переміщені через війну.

© Максим Лісовський

У будівлі в селі Шипинки було здійснено комплексну реконструкцію, внаслідок якої облаштували 14 сучасних квартир, що забезпечить довгостроковими житловими рішеннями родини, переміщені через війну

© Евеліна Процак

У будівлі в селі Шипинки було здійснено комплексну реконструкцію, внаслідок якої облаштували 14 сучасних квартир, що забезпечить довгостроковими житловими рішеннями родини, переміщені через війну.

© Максим Лісовський

Нові мешканці установи – люди, які були змушені покинути власні домівки через війну і тривалий час мешкали в громаді в тимчасових або непридатних для довгострокового проживання умовах.

У Копайгородській громаді також створено можливості працевлаштування: місцеві сільськогосподарські підприємства готові найняти на роботу переміщених осіб, сприяючи тому, щоб разом із житловою підтримкою існували умови для їхньої економічної інтеграції.

«За кожними дверима, що відчиняються в цій новій будівлі, стоїть історія втрати, але також і сили, гідності та волі почати все спочатку. Для людей, які були змушені покинути свої домівки, можливість знайти місце, де вони можуть почуватися в безпеці, осісти та знову стати частиною громади, змінює життя. Йдеться не лише про стіни та дахи — йдеться про відновлення відчуття приналежності, про те, щоб сім'ї, діти та люди похилого віку відчували, що їх помічають, підтримують та приймають у новій громаді. Ми пишаємося тим, що підтримуємо такі ініціативи, які побудовані на довірі, місцевому лідерстві та вірі в те, що кожен заслуговує на шанс відбудувати гідне життя», – сказала Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Житловий об'єкт у Шипинках – один із кількох проєктів, які УВКБ ООН та його партнери завершили у травні. У місті Переяслав на Київщині частину колишнього гуртожитку, що не була у використанні, переобладнали для дев'яти повністю вмебльованих квартир для переміщених сімей. Тим часом у Дрогобичі Львівської області збудували 12 нових квартир з використанням енергоефективних SIP-панелей. Ці об’єкти є частиною ініціативи УВКБ ООН зі створення тимчасового житла для переміщених осіб, що охоплює дев'ять проєктів у п'яти областях. Завдяки цим заходам УВКБ ООН робить внесок у державний фонд тимчасового житла для переміщених осіб, водночас розробляючи підходи, які дають змогу людям, вимушеним покинути свої домівки, обирати житлові рішення, що найкраще відповідають їхнім потребам.

10 сімей, переміщених з прифронтових Донецької та Херсонської областей переїхали у соціальне житло в Переяславі, реконструйованого за підтримки УВКБ ООН та Рокади.

©Rokada

12 родин, переміщених із прифронтових регіонів, таких як Донецька, Херсонська та Луганська області, отримали ключі від квартир у відремонтованому соціальному житлі в місті Дрогобич, Львівської області — завдяки спільним зусиллям місцевої влади, Move Ukraine, УВКБ ООН та партнерської організації NEEKA.

© Дрогобицька міська рада

12 родин, переміщених із прифронтових регіонів, таких як Донецька, Херсонська та Луганська області, отримали ключі від квартир у відремонтованому соціальному житлі в місті Дрогобич, Львівської області — завдяки спільним зусиллям місцевої влади, Move Ukraine, УВКБ ООН та партнерської організації NEEKA.

© Дрогобицька міська рада

© Дрогобицька міська рада

10 сімей, переміщених з прифронтових Донецької та Херсонської областей переїхали у соціальне житло в Переяславі, реконструйованого за підтримки УВКБ ООН та Рокади.

©Rokada

Усі проєкти з облаштування тимчасового житла передбачають гарантований термін проживання для мешканців. Коли безпекова ситуація дозволить частині переміщених осіб повернутися до своїх рідних регіонів, будівлі стануть частиною постійного фонду соціального житла у громаді, підтримуючи інші вразливі групи, які потребують доступного житла.

УВКБ ООН також підтримує людей, постраждалих від війни, іншими сталими житловими рішеннями, включно з ремонтами будинків у сільській місцевості у західних та центральних регіонах України, де вже здійснено ремонти 720 осель із запланованих 870. Завдяки Ініціативі щодо ринку оренди житла УВКБ ООН допомогло близько 2 тисячам родин переїхати у приватне житло, покриваючи витрати на оренду та комунальні послуги протягом шести місяців.