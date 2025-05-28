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15:29 28.05.2025

День Києва та 250-річчя Кривого Рогу: чим дивували ТРК Arricano цьогоріч

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День Києва та 250-річчя Кривого Рогу: чим дивували ТРК Arricano цьогоріч
Фото: Arricano Group

У травні торговельні комплекси Arricano до Дня Києва та 250-річчя Кривого Рогу створили для своїх відвідувачів емоційно наповнені заходи, у яких переплелися любов до міста, повага до людей і прагнення підтримати тих, хто цього потребує.

24 травня ТРК "Сонячна Галерея" в Кривому Розі став місцем для зустрічі ком’юніті та відкриття особливої фотовиставки "Обличчя міста: історії реальних криворіжців". Авторка - фотографка й волонтерка Юлія Браверман - показала людей, які тримають тил: медиків, рятувальників, військових, учителів, волонтерів. Портрети з емоційними історіями відображають силу й гідність місцевих жителів. Виставка триває в ТРК "Сонячна Галерея" до 30 червня. Ознайомитися зі всіма фотороботами майстрині можна за посиланням.

“Ця виставка могла б залишитись лише мрією, але завдяки ТРК "Сонячна Галерея" вона стала живою, світлою, сильною подією. Дякую за відкритість до мистецтва, за підтримку культури та ініціатив, які мають значення для людей і міста”, - зазначила фотографка, авторка фотовиставки Юлія Браверман.

У межах заходу також відбулася благодійна ініціатива на підтримку фонду "ДОБРО-КР" - з метою збору коштів на Starlink для військових. Відвідувачі охоче долучалися до доброї справи, демонструючи єдність і підтримку Збройних сил України. Зі свого боку ТРК "Сонячна Галерея" передав чотири термінали супутникового зв’язку Starlink, а саме для 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського НГУ, яка виконує бойові завдання у Донецькій та Херсонській областях.

Музичною окрасою благодійного заходу став концерт симфонічного оркестру КЗ "Криворізький обласний фаховий музичний коледж" Дніпропетровської обласної ради". Його виконання класичних і сучасних композицій створило незабутню атмосферу. Гості з захопленням аплодували після кожного номера, а завершення концерту супроводжувалося щирими оваціями.

"Ми віримо, що саме люди створюють душу міста - своїми історіями, щоденною працею та відкритими серцями. Саме тому такі події мають велике значення: вони не тільки розважають, а й об'єднують, надихають, нагадують про важливе.

ТРК “Сонячна Галерея” вже 16 років об’єднує криворіжців, розширюючи ком’юніті й створюючи безліч гарних спогадів. Дякую кожному, хто провів День міста разом із нами, адже велика команда торговельного комплексу щодня докладає максимум зусиль, аби відпочинок і шопінг завжди дарували вам лише позитивні емоції", - зауважила директорка ТРК "Сонячна Галерея" Марина Баранова.

Для дітей працювали аніматори й театр танцю "Ноктюрн", малеча отримувала солодкі подарунки, дорослі - брендовані шопери з нагоди 250-річчя міста. Серед гостей розіграли сертифікати на шопінг на загальну суму 20000 грн від ТРК "Сонячна Галерея", Samsung Experience Store та українського бренду жіночого одягу Wear Me. Також були розіграні додаткові призи від PUMA та "Ябко", які подарували гостям ще більше радості.

Цього ж дня відновив роботу оновлений дитячий розважальний центр FLY KIDS - із батутами, VR-зонами, каруселями, лабіринтами для малечі.

У Києві до Дня міста ТРК "Проспект" підготував захопливий інтерактивний квест "Історії Києва". Учасники могли пройти його з модератором або самостійно, долаючи маршрут із відеозавданнями від гідеси Олени Іванченкової. На кожній точці - від Золотих воріт до Андріївського узвозу - учасники відповідали на питання й отримували фірмові стікери до Дня Києва. Врешті ТРК "Проспект" обрав трьох переможців, яким подарував індивідуальну екскурсію містом та футболки від українського бренду Wear Me.

"Ми в Arricano завжди прагнемо наповнювати торговельні комплекси не лише якісним, приємним шопінгом, а й гарним відпочинком у затишній, дружній атмосфері. У кожен наш захід ми вкладаємо ідею: надихати, об’єднувати й підтримувати. Пишаємось тим, що через мистецтво, гру, доброчинність і комунікацію допомагаємо нашим відвідувачам відчувати зв’язок із містом, з людьми, одне з одним", - зауважила директорка з маркетингу Arricano Інна Морозова.

До 250-річчя Кривого Рогу та до Дня Києва три торговельні комплекси Arricano підготували особливі відеопривітання, залучивши до їх створення ком’юніті торговельних центрів.

Відвідувачі ТРК "Проспект" поділилися, за що вони люблять Київ найбільше, а гості ТРЦ "РайON" розповіли про свої улюблені місця для відпочинку в столиці. ТРК "Сонячна Галерея" зібрав історії від місцевих мешканців про те, за що вони цінують Кривий Ріг, й перетворив їх у зворушливе відеопривітання, наголошуючи, що 250 - це тільки початок.

Генеральні партнери: Samsung Experience Store, Wear Me.

Партнери: "Ябко", Puma, MULTIPLEX, КЗ "Криворізький обласний фаховий музичний коледж" Дніпропетровської обласної ради", БФ "ДОБРО-КР", театр танцю "Ноктюрн".

Теги: #день_києва #сонячна_галерея #arricano #кривий_ріг

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