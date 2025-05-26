ОТП БАНК сфокусований на цифровізації своїх продуктів та послуг – Лілія Лазепко

Технологічність та цифровізація послуг — серед головних пріоритетів АТ «ОТП БАНК». Щоб пропонувати якомога більше можливостей, було впроваджено платформи low-code та no-code, які дають бізнесу змогу самостійно розробляти процеси та продукти.

Про це розповіла Членкиня Правління ОТП БАНК, відповідальна за бізнес-лінію операційної діяльності та IT, Лілія Лазепко на закритому засіданні UKRAINIAN BANKING SUMMIT, де зустрілися топ-менеджери банківської галузі, фінтех-компаній, регуляторів і експертів ринку.

«Показник операційної ефективності діяльності Банку — один із найкращих в OTP Group та серед українських банків завдяки технологічності наших процесів. Моя мрія — щоб усі наші процеси були повністю диджиталізованими. У Банку ми вирішили, що кожен, хто хоче розробляти нові рішення, матиме змогу це робити, і ми надаємо таку можливість. Ті, хто володіють технологіями, органічно інтегруються в банківську сферу», — зауважила вона.

Лілія Лазепко також розповіла, що в ОТП БАНК давно працює скорингова модель, і кредитний портфель фізичних осіб постійно покращується завдяки сучасним технологіям. Водночас Лілія Лазепко зазначила, що цифровізація кредитування для юридичних осіб має більше стосуватися аналізу, оновлення та систематизації даних, адже людський фактор у цьому напрямі також є дуже важливим.

На одній із сесій UKRAINIAN BANKING SUMMIT виступила директорка департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу ОТП БАНК Ганна Горбенко, яка розповіла, що технології штучного інтелекту в банках можуть використовуватися для виявлення недобросовісних клієнтів чи тих, чиїм кінцевим бенефіціаром є особи, внесені до санкційних списків.

«Крім того, штучний інтелект із легкістю спрогнозує або розповість про вже існуючі нові шахрайські схеми чи методи відмивання коштів, спираючись на дані про ситуацію на ринку, який завжди розвивається швидше, ніж фінансовий сектор. Також АІ доцільно використовувати для систематизації знань із регуляторної бази напрямів комплаєнс та фінансовий моніторинг, оскільки ця база дуже масштабна», — підкреслила вона.