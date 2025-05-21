Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:46 21.05.2025

Від сировини до високої доданої вартості. Агропереробка може стати драйвером економічного розвитку України

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Від сировини до високої доданої вартості. Агропереробка може стати драйвером економічного розвитку України

Україна має продовжувати розвивати галузь агропереробки, щоб стати ключовим глобальним постачальником продовольства. Про це йшлося на форумі "Агропереробка в Україні: шлях до доданої вартості", організованому Міністерством аграрної політики і продовольства України.

Подія зібрала представників влади, бізнесу, фінансових установ і міжнародних організацій, експертів галузевих асоціацій.  

Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль наголосив, що галузь агропереробки відповідає стратегічним викликам часу. Вона формує 17% ВВП, але попри це країна і досі значно відстає за рівнем загального обсягу експорту та глибини переробки. Серед подальших пріоритетів міністр акцентував на імпортозаміщенні, розвитку біоенергетики, впровадження інноваційних технологій, масштабуванні ініціативи "Купуй українське" на міжнародні ринки, а також нарощуванні експорту української продукції.

"Шлях сировинної країни – це не шлях України. Україна має бути індустріальною країною, і аграрний напрямок – це фундамент нашої індустріалізації. Ми маємо поставити собі амбітну, але досяжну ціль – годувати 600 млн населення в усьому світі. І для цього є потенціал", — додав Віталій Коваль.

До панельної дискусії на тему шляхів розвитку приєдналися представники галузевих асоціацій. Зокрема Степан Капшук, директор асоціації "Укроліяпром", наголосив на важливості підтримки олійнопереробної галузі. Сьогодні олійна продукція становить 17,1% у структурі всього експорту. Проте, на переконання спікера, ця частка могла б сягнути 25%, якби ми переробляли всю сировину соняшника, сої та ріпаку.

Він повідомив, що сьогодні в Україні є понад 90 підприємств, які можуть переробити практично весь урожай олійних. “Заводи модернізовані, але завантажені лише на 50–60%. Причина — брак сировини, адже її експортують за кордон. Ми експортуємо понад 7,3 млн тонн сої і ріпаку, замість того, щоб переробляти у себе. Виправити ситуацію і підтримати сектор можна за допомогою експортних мит на ці групи культур”,— заявив директор "Укроліяпром".

Важливість нарощування переробки підтримали представники й інших секторів. Зокрема, молочна галузь України має недозавантажені переробні потужності. Обсяги виробництва сировини можна збільшити шляхом консолідації ферм, як це зробили інші європейські країни. Україна також має потенціал зайняти частку світового ринку по м’ясопереробній продукції на фоні скорочення експорту країнами ЄС, хоча тривалий час цей напрям залишається залежним від імпорту. Скорочення посівних площ, зниження виробництва й експорту, втрата традиційних ринків збуту негативно позначилися на цукровій галузі. Проте наявні 33 заводи при повній завантаженості можуть виробляти понад 2 млн тонн цукру, що забезпечить потреби як внутрішнього, так і зовнішніх ринків.

Попри всі виклики часу, агропереробна галузь має великий потенціал у кожному із секторів. І для реалізації дієвих рішень гострою залишається потреба у синергії бізнесу та  держави.

Теги: #мінагрополітики #агропереробка

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