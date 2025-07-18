Бізнесмен Мішалов цікавиться агропереробкою та зберігає інтерес до проєктів "індивідуальної металургії"

Бізнесмен В’ячеслав Мішалов зі значними активами в кількох секторах, які здебільшого зосереджені у Дніпровському регіоні, вважає перспективним інвестиції в агропереробку, яка має експортні можливості, й цікавиться такими об’єктами, повідомив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мене немає в аграрному секторі. Вирощування мене не цікавить, хоча переробка, як я вважаю, — це наступний великий український кит. Він вже величезний, але буде ще більшим, оскільки різноманітна переробка агрокультур – це нескінченний процес, дуже високотехнологічний, і в Україні є ще багато місця на цій галявині для переробки чого завгодно", – сказав Мішалов.

На його думку, в цьому секторі також багато місця для крафтових речей, тому сюди може увійти і малий бізнес.

Бізнесмен уточнив, що відсутність поки що таких об’єктів в його портфелі пов’язана з тим, що в його поле зору поки не потрапили хороші команди з досвідом, який потрібен у переробці.

Мішалов також повідомив, що зберігає інтерес до компанії "Дніпропрес Сталь", з числа власників якої вийшов, але має опціон на купівлю цього підприємства згідно із укладеною "досить складною угодою".

За його словами, підприємство продовжує вести дуже активну велику програму модернізації, а сам бізнесмен співпрацює з ним як консультант, радник, незалежний член наглядової ради та продавець його продукції.

"Це експортно-орієнтований бізнес, на дистанції він мені дуже подобається. В Україні колись була дуже хороша школа та університети. І хоча сьогодні цього вже нічого немає, Україна - дуже гарне місце для проєктів індивідуальної металургії, "перламутрових ґудзиків", – описав бачення перспектив цієї галузі Мішалов.

Щодо можливості інших інвестицій він зазначив, що поки їх не планує, за винятком якихось локальних та точкових.

"Сьогодні завершуємо всі великі раніше ухвалені інвестиційні рішення і нових поки що не починаємо. Потрібно якийсь час перечекати - ризики дуже високі, горизонт стабільності дуже короткий. За таких вступних факторів займатися великими інвестиціями точно не можна", – описав свою позицію бізнесмен.

Він уточнив, що наразі завершує проєкт із альтернативної енергетики, пов'язаний із газовою генерацією, який буде готовий до анонсування впродовж найближчих 3-4 місяців. "Але це, знову ж таки, вимушені заходи. Якби не було власного великого споживання, до проєкту газової генерації ми, напевно, теж не пішли б, тому що ризики високі, обладнання фантастично дороге", – додав Мішалов.

За його словами, по його активах вже не раз були прильоти, принцип яких незрозумілий, але вони дуже точні, і щоразу збитки вимірюються десятками мільйонів гривень.

Відносно мережі Lotus з 4 АЗС у Дніпрі та Новомосковську та торговця нафтопродуктами "Лотус Ойл Трейдінг" бізнесмен вказав, що ці активи зараз неліквідні через несприятливу кон'юнктуру ринку, на якому "прибутковість добре, якщо нуль" і падає споживання.

Щодо порталу новин "Інформатор", то, як стверджує Мішалов, це тільки бізнес.

"Були часи, коли це був добрий бізнес, і я мав дуже успішний досвід продажу подібних активів. Сьогодні, напевно, не найкращий час. Але нічого - почекаємо, продамо трохи згодом. На дистанції це добрий бізнес", – сказав він.

За його словами, наразі "Інформатор" демонструє непогані показники, працює в соцмережах та за реальною аудиторією знаходиться близько першої десятки.

Мішалов, який був секретарем Дніпровської міськради у 2016-17 роках, категорично заперечив плани повернення в політику. "Навіть не знаю, скільки мені треба доплатити, щоб я туди повернувся. Ось точно не моє", – заявив бізнесмен.

Як повідомив бізнесмен в інтерв’ю, всі його активи вже досить якісно структуровані, а управління здійснюється через АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фортресс". Серед інвестицій Мішалова також фінансова компанія "Є Гроші", провайдер "Фрегат", IT-напрямок.

Фондом своєю чергою керує компанія з управління активами ТОВ "КУА "МПСС" з Дніпра, власниками якої є Сергій Шишкін – 50%, Ігор Суходольський – 41% та Ольга Мухіна – 9%.