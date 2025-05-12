Віктор Пінчук отримав нагороду Atlantic Council за видатне гуманітарне лідерство

Вашингтон, округ Колумбія – 12 травня 2025 року – Atlantic Council відзначила українського бізнесмена та філантропа Віктора Пінчука нагородою за видатне гуманітарне лідерство. Нагорода стала визнанням значного внеску пана Пінчука в гуманітарні ініціативи, зокрема із підтримки українських військовослужбовців, ветеранів та цивільних, які постраждали від війни, а також його внеску в сфери охорони здоров’я, освіти, культурної та публічної дипломатії.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році Віктор та Олена Пінчуки послідовно підтримують українців, постраждалих від війни, та захисників країни через численні благодійні програми. Серед них RECOVERY – найбільша в Україні мережа реабілітаційних центрів для військових; RETURNING – центри ментального здоров’я, орієнтовані на військових та їхні родини; гуманітарний фонд Ukraine Relief Fund для цивільних, які постраждали від війни; та ініціатива Message from the Frontline, яка сприяє обміну думками українських ветеранів та військових із західними політиками.

Приймаючи нагороду, пан Пінчук зазначив:«Коли я дізнався про цю нагороду, моєю першою реакцією було: зараз не на часі для українського бізнесмена отримувати нагороду. Тому що страждання і війна в Україні тривають. І будь-яка нагорода повинна йти українським героям, які віддають своє життя і здоров'я. Тільки їм.

Але потім я подумав, що якщо я поїду до Вашингтона, я зможу бути корисним: по-перше, зможу розповісти про українських героїв. По-друге, зможу висловити нашу глибоку вдячність Сполученим Штатам».

«Українці поклали свої життя, щоб захистити нашу країну та її кордони, щоб захистити свої сім'ї від вбивць. Наші робітники, які щодня випускають продукцію під обстрілами, наші медики, які рятують життя. Деякі з них присутні в цій залі. Їх в цій залі дев’ять з декількох мільйонів героїв. Я завдячую вам усім. У мене немає слів, щоб висловити свою безмежну повагу і безмежну вдячність. Ця нагорода належить вам і таким, як ви», сказав Віктор Пінчук, передавши нагороду військовим та ветеранам, які були присутні на події.

«Для нас з моєю дружиною Оленою підтримувати українських героїв - це справжня честь. Благодійність для українського бізнесмена зараз - це участь у війні за незалежність. Уся філантропія, яку ми будували понад 20 років, була лише підготовкою до того, що ми робимо зараз. Наш досвід у сфері охорони здоров'я ми використовуємо для створення реабілітаційних центрів для наших героїв та героїнь. Загальнонаціональна мережа інноваційних центрів сьогодні працює аби щороку 26 000 поранених героїв могли відновлювати своє здоров'я. Буквально сьогодні ми відкриваємо центр на понад 100 ліжок, і туди їдуть герої. Я побачу їх, коли повернуся з Вашингтону в Україну. І я хочу розповісти нашим героям, як їх поважають у Вашингтоні. Ми з Оленою ніколи не робили нічого настільки важливого», - додав він.

«Я хочу сказати величезне спасибі великому народу Сполучених Штатів Америки. США були з Україною з перших днів війни. Дякую за вашу безцінну, послідовну, справжню дружбу і партнерство. Українці ніколи цього не забудуть. Я вдячний за можливість бути тут, щоб подякувати Президенту Сполучених Штатів. Президент Трамп був першим, хто надав зброю Україні у 2017 році. Це було надзвичайно важливо. Дякую вам. Дякую також за нещодавній дозвіл на продаж зброї, це також надзвичайно важливо», - сказав на завершення Віктор Пінчук.

Перед численною аудиторією високопоставлених представників уряду, бізнесу, військових, громадянського суспільства та ЗМІ, окрім пана Пінчука, Atlantic Council вшанувала й інших лідерів:: Стівена Гедлі, колишнього радника з національної безпеки США та заступника голови Ради директорів Atlantic Council; прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича; генерала у відставці Джона В. “Джея” Реймонда; Джуді Коллінз — співачку й авторку пісень, лауреатку премії Ґреммі та номінантку на премію Оскар. Завершальними лауреатами вечора стали українські герої та ветерани, які ризикували своїм життям, захищаючи суверенітет і свободу своєї країни від російської агресії.

Нагорода за видатне гуманітарне лідерство, яка є частиною нагород за видатне лідерство Атлантичної ради, присуджується особам, які продемонстрували надзвичайну відданість гуманітарним ініціативам у глобальному масштабі. Серед минулих лауреатів цієї нагороди - колишні президенти США Джордж Буш-старший, Вільям Клінтон і Джордж Буш-старший, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер та багато інших лідерів у сфері політики, бізнесу та мистецтва