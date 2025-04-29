УВКБ ООН запускає безкоштовні онлайн-курси, щоб допомогти українцям відремонтувати зруйновані війною будинки та зробити їх теплими та придатними для проживання

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Київ, Україна – У відповідь на численні виклики, спричинені війною в Україні, що досі триває, включно з наслідками обстрілів Росією житлової та енергетичної інфраструктури, Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) вживає заходів для навчання постраждалих від війни людей практичним навичкам для покращення умов проживання.

У співпраці з міжвідомчим гуманітарним Кластером з питань житла та непродовольчої допомоги та Платформою Prometheus було розроблено два безкоштовні онлайн-курси, щоб надати інструкції та інформацію. Курси «Підготовка до зими та енергозбереження» і «Самостійний ремонт житла: практичні навички» призначені для того, щоб допомогти людям зробити основний ремонт самостійно, вивчити стратегії енергоефективності та застосувати рішення у своїх домівках, щоб краще протистояти суворим зимам в Україні та покращити житлові умови довгостроково.

У часи, коли будівельний сектор України та сфера міжнародної допомоги зіткнулися з суттєвим навантаженням, що також позначається на гуманітарному реагуванні в Україні, ця ініціатива забезпечує економічно ефективне рішення для підтримки людей, які постраждали від війни, щоб вони самостійно вживали активних заходів.

«Ці курси задовольняють дуже чітку потребу по всій країні. Багато українців живуть у зруйнованих війною чи холодних, енергонеефективних будинках і часто не мають можливості замовити професійну допомогу. Знання про те, як утеплити свій дім, контролювати втрати тепла та виконувати простий ремонт зараз дуже необхідні. Ці навички дозволять людям діяти швидко, запобігати подальшій шкоді, зменшувати споживання енергії та жити в більш безпечних і гідних умовах. Ми розробили цей курс, щоб він був зрозумілим, практичним і доступним для кожного, незалежно від його досвіду», – каже спеціаліст УВКБ ООН з питань житла Модан Акбарназім.

Кожен курс записаний українською мовою та складається з 12 інтерактивних і практичних модулів, адаптованих до конкретних потреб українських родин. Вони охоплюють такі теми, як встановлення вікон, методи ізоляції, рішення для опалення, що слід враховувати під час купівлі вікон та поширені помилки під час ремонту, яких слід уникати, а також включають практичні кроки, які учасники можуть застосовувати безпосередньо у своїх домівках.

«Створення таких практично орієнтованих курсів є дуже важливим для відновлення України. Тисячі українців зможуть поліпшити свій добробут, пройшовши ці курси на платформі Prometheus. Я вірю, що нам вдалось створити освітній продукт, який матиме реальний вплив у підготовці українських домівок до зими та їх відновленні внаслідок воєнних дій», – каже Олександр Якімцев, Prometheus PM Team Lead.

Ця інноваційна ініціатива спрямована на надання термінової допомоги та розширення можливостей десятків тисяч українців, які мають змогу самостійно вживати заходів за допомогою наданих рекомендацій, допомагаючи їм зробити свої домівки безпечнішими, стійкішими та енергоефективнішими.

З початку повномасштабного вторгнення війна призвела до масового руйнування цивільної інфраструктури. За даними Четвертої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб (RDNA4), було пошкоджено або зруйновано понад 2,5 мільйона будинків по всій Україні. У відповідь УВКБ ООН підтримало понад 448 000 людей наборами для швидкого ремонту житла та матеріалами, що дало змогу сім’ям негайно здійснити ремонт після обстрілів. Крім того, УВКБ ООН підтримало тривалий ремонт близько 40 000 пошкоджених будинків у координації з місцевою владою та партнерами та доповнювало урядову програму єВідновлення. Минулої зими УВКБ ООН та партнери також надали та встановили комплекти для утеплення будинків для понад 21 000 людей.

Ця робота триває, і із запуском онлайн-курсів УВКБ ООН та Кластером з питань житла та непродовольчої допомоги сприяють тому, що більше постраждалих від війни українців отримають допомогу, щоб стати самодостатніми та оговтатися від війни, підтримуючи довгострокове відновлення та розвиток стійкості країни.

Обидва курси будуть доступні безкоштовно на платформі Prometheus з червня 2025 року, а реєстрація вже відкрита для всіх зацікавлених учасників. Ви можете зареєструватися на курс «Підготовка до зими та енергозбереження» за цим посиланням та на курс «Самостійний ремонт житла: практичні навички» за цим посиланням.

Prometheus – найбільша в Україні онлайн-платформа для професійного розвитку, заснована в 2014 році. Протягом більше десяти років на ній створюються високоякісні курси та професійні програми, допомагаючи партнерам структурувати та ділитися своїм досвідом, а також викладались перекладені навчальні матеріали світового рівня, щоб зробити найкращих викладачів доступними в Україні для всіх.

Контакти в УВКБ ООН:

Ірина Тимчишин, національна речниця, [email protected], +38050 474 35 12

Микола Фадєєв, спеціаліст з питань житла, [email protected], +38066 434 97 00