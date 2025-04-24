Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:59 24.04.2025

Епіцентр запустив “пухнастий” стікер-пак для спілкування з клієнтами

2 хв читати

Компанія Епіцентр впровадила нову функцію в рамках свого омніканального сервісу — набір Telegram-стікерів під назвою "Пухнасті помічники". 

Цей крок спрямований на покращення взаємодії з клієнтами та створення більш теплого тону спілкування. Створення цього стікер-паку стало продовженням проєкту “Пухнасті консультанти”, в рамках якого компанія реалізувала систему віртуального консультування, а в торгових центрах з’явились ростові фігури домашніх тварин мобілізованих працівників.

Тепер ці ж домашні улюбленці - коти Річард і Монті, собаки Сірко і Бусинка, а також шиншили Соня - стали героями нового стікер-паку “Пухнасті помічники”. Стікери допомагатимуть працівникам підтримки в комунікації з клієнтами і сприятимуть створенню більш дружнього та комфортного tone of voice.

image

Серед вже реалізованих стікерів набору “Пухнасті помічники”:

"Експерт на зв'язку"
"Допоможу, проінформую"
"Перевіряємо інформацію"
"Ми вже швидко працюємо над Вашим питанням"
"Відчуваю, що сталась якась халепа"
"Так, ми нафакапили. Будемо виправлятись"
"Просимо вибачення. Вже вирішуємо проблему. Все буде добре)"
"Стараємось бути кращими для Вас"
"Для рекламацій"
"Якщо що — ми на зв'язку"

Зазначимо, що новий набір стікерів є частиною ширшої стратегії компанії Епіцентр щодо покращення клієнтського досвіду та впровадження інноваційних рішень у сфері обслуговування.

Головна мета запущеного раніше проєкту “Пухнасті консультанти” - компенсувати дефіцит персоналу в торгових залах, знизити рівень невдоволення та сформувати емоційний контакт з брендом. Водночас Епіцентр прагне розповісти реальні історії співробітників компанії, які зараз служать у ЗСУ.

 

 

Теги: #епіцентр #пухнасті_консультанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:49 16.04.2025
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з "пухнастими" консультантами

Епіцентр запустив віртуальний сервіс з "пухнастими" консультантами

13:45 10.04.2025
Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок

Епіцентр передав на переробку ще 21,9 т батарейок

12:02 03.04.2025
"Епіцентр" відкриває Epiland з найбільшим в Україні VR-парком

"Епіцентр" відкриває Epiland з найбільшим в Україні VR-парком

12:36 31.03.2025
Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

Частка постійних відвідувачів сімейного парку розваг Epiland сягнула 20%

11:25 17.03.2025
Оцінка збитків ГК "Епіцентр" внаслідок військової агресії перевищує $1 млрд

Оцінка збитків ГК "Епіцентр" внаслідок військової агресії перевищує $1 млрд

16:12 12.03.2025
Життя без меж: в Епіцентрі відбувся унікальний захід із спортивного протезування для військових

Життя без меж: в Епіцентрі відбувся унікальний захід із спортивного протезування для військових

12:03 20.02.2025
"Епіцентр" відкриє другу чергу ТРЦ у Чабанах навесні

"Епіцентр" відкриє другу чергу ТРЦ у Чабанах навесні

21:39 19.02.2025
"Епіцентр" в Броварах відкриє власний Food Market на місці супермаркету NOVUS

"Епіцентр" в Броварах відкриє власний Food Market на місці супермаркету NOVUS

12:04 14.02.2025
Що українці обирають до Дня закоханих

Що українці обирають до Дня закоханих

15:30 31.01.2025
"Епіцентр" та "Вухастик" відкрили першу в Україні антистрес-кімнату з м'якими зайцями

"Епіцентр" та "Вухастик" відкрили першу в Україні антистрес-кімнату з м'якими зайцями

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Чи потрібен SIEM малому та середньому бізнесам?

"Шахтар Сталеві": історія, досягнення та шлях команди ветеранів

ОТП БАНК адаптував програми автокредитування під потреби клієнтів: будь-яку машину з пробігом можна купити за день

УВКБ ООН та Міністерство соціальної політики відкрили відремонтований корпус санаторію із соціальними послугами для підтримки вимушено переміщених та постраждалих від війни людей

Українські компанії створили Альянс із цифрового суверенітету

Forbes Ukraine організовує форум НадЛюди 2025, де оголосить Найкращого роботодавця року

Відкриття рахунку в цінних паперах тепер доступне у застосунку OTP Bank UA

Співробітники Київстар та інклюзивна пекарня Good Bread реалізували ініціативу «Підвішені паски для військових»

Київський Безпековий Форум 2025: єдність заради перемоги та миру

Порошенко передав військовим ще три комплекси протидії технічним розвідкам

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА