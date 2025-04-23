Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:46 23.04.2025

УВКБ ООН та Міністерство соціальної політики відкрили відремонтований корпус санаторію із соціальними послугами для підтримки вимушено переміщених та постраждалих від війни людей

4 хв читати

Opening of the Slava Sanatorium

© УВКБ ООН/Тетяна Курас

Миргород, Полтавська область – Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) разом з Міністерством соціальної політики України сьогодні офіційно відкрили оновлений  корпус санаторію «Слава», перетворивши його на безпечний заклад із гідними умовами проживання для розміщення та надання соціальних послуг людям похилого віку, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які постраждали через війну, що триває.

УВКБ ООН здійснило комплексний ремонт та облаштування приміщень закладу, який надає послуги підтриманого проживання. Роботи були спрямовані на покращення житлових умов та модернізацію необхідної інфраструктури, такої як системи опалення, електромереж, вентиляції, водопостачання та каналізації, щоб створити комфортне середовище для всіх мешканців, зокрема людей з інвалідністю.

Однак відновлення будівлі — це лише частина змін. Санаторій «Слава» став також частиною прогресивної пілотної програми, яку УВКБ ООН реалізує спільно з Міністерством соціальної політики та партнерською організацією «Право на захист». Основна мета — підвищити спроможність соціальних працівників санаторію та громади допомагати переміщеним людям у процесі соціальної адаптації, що, в перспективі, дозволить їм жити самостійно в громаді.

Завдяки індивідуальним планам соціальної адаптації переміщені люди отримують підтримку, необхідну для довготривалого вирішення їхньої життєвої ситуації, водночас зміцнюючи зв’язки в новій громаді. Це особливо важливо для людей похилого віку, які до переміщення, а подекуди й руйнування чи окупації їхніх домівок, вели самостійне життя, покладаючись на допомогу сусідів і близьких.

Ця спільна ініціатива УВКБ ООН та Міністерства спрямована на відновлення здатності до самостійного життя після переміщення, що відповідає цілям Національної стратегії деінституціалізації. 

The building of the sanatorium Slava

© UNHCR/Chadi Ouanes

«Трансформація санаторію «Слава» — це не лише ремонт будівлі та забезпечення кращого середовища, це й відновлення гідності, надії та можливостей для тих, кого війна змусила покинути домівки. Поєднуючи покращені умови проживання з індивідуальними послугами соціальної підтримки, ми розширюємо можливості переміщених осіб відновити своє життя та інтегруватися в суспільство. Водночас ми тісно співпрацюємо з Міністерством та місцевою владою, щоб переконатися, що цей досвід допоможе зміцнити систему соціального захисту по всій країні, а отже, у довгостроковій перспективі принести користь багатьом людям», — сказала Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.  

«До вимушеного переміщення ці люди мали свої домівки, господарство і плани на спокійну старість у колі рідних та близьких. Однак війна внесла свої страшні корективи: втрата житла, здоров'я, звичного способу життя призвели до того, що тепер ці люди стали ВПО, які вже не мають ані сил, ані можливостей починати все з нуля. Розуміючи це, ми фактично змінили призначення санаторію, створивши тут гідні умови життя для людей старшого віку та людей з інвалідністю, які виїхали з небезпечних територій, та потребують додаткової підтримки.  Ми вдячні нашим партнерам, разом з якими нам вдалося модернізувати інфраструктуру санаторію, покращити житлові умови так, аби його мешканцям було тут максимально зручно та безпечно», - зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. 

Delegation talks to the IDP, living in the collective site

© UNHCR/Tetiana Kuras

«Ми прагнемо, щоб кожна людина, яка опинилася в складних обставинах через війну, мала не лише дах над головою, а й реальний шанс повернути собі контроль над життям. Послуга соціальної адаптації, яку ми реалізуємо в санаторії «Слава», полягає в індивідуальному супроводі й підтримці кожного отримувача допомоги — від створення персонального плану дій до його реалізації. Ми допомагаємо людям поступово відновити навички самостійного життя, приймати обґрунтовані рішення щодо подальшого влаштування й забезпечення власного добробуту після виселення із санаторію. Це не просто допомога, а інвестиція в гідне та незалежне майбутнє», - зазначила заступниця координаторки програми соціальної допомоги та захисту БФ «Право на захист» Віта Тітова. 

Санаторій «Слава» у Миргороді нині надає три ключові соціальні послуги: тимчасове проживання для ВПО, поки їм не буде знайдено довгострокове житло; підтримане проживання для людей, які потребують допомоги у повсякденному житті (зокрема, людей похилого віку та осіб з інвалідністю); а також нову пілотну послугу з соціальної адаптації для поступового переходу до самостійного життя. 

УВКБ ООН вже багато років тісно співпрацює з Міністерством соціальної політики України і у 2022 році підписало Меморандум про взаєморозуміння з метою розширення доступу до системи соціального захисту для ВПО та інших вразливих верств населення які, постраждали від війни. 

UNHCR Representative greets the man in the wheelchair

© UNHCR/Tetiana Kuras

Спираючись на цю співпрацю, УВКБ ООН та Міністерство впроваджують спільну пілотну ініціативу щодо соціальної адаптації в санаторії «Слава», а також санаторії «Батьківщина» у Трускавці на Львівщині з метою зміцнення цієї соціальної послуги як важливого компонента, який дозволить літнім внутрішньо переміщеним людям знайти довгострокове рішення.  

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року УВКБ ООН підтримало 4,3 мільйона людей в Україні в 2022 році за допомогою різних гуманітарних програм і програм відновлення, а також 2,63 мільйона людей у 2023 році. У 2024 році УВКБ ООН надало близько 1,7 мільйона багатогалузевих послуг, таких як грошова допомога, ремонт будинків, психосоціальна підтримка та юридичні консультації постраждалим від війни людям по всій Україні, щоб допомогти їм відновити життя та відбудувати будинки. 

Теги: #оон #увкб #санаторій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 18.04.2025
Беца провела онлайн-нараду з представниками ООН в Україні щодо подолання наслідків російських обстрілів

Беца провела онлайн-нараду з представниками ООН в Україні щодо подолання наслідків російських обстрілів

18:14 16.04.2025
Омбудсман України звернувся до ООН та МКЧХ у зв'язку з черговим розстрілом полоненого

Омбудсман України звернувся до ООН та МКЧХ у зв'язку з черговим розстрілом полоненого

19:44 09.04.2025
У березні різко зросла кількість жертв серед цивільних осіб - спостерігачі ООН з прав людини

У березні різко зросла кількість жертв серед цивільних осіб - спостерігачі ООН з прав людини

21:05 08.04.2025
Росія продовжує відкидати повне і безумовне припинення вогню, брешучи про військові об'єкти, які вона атакує в Україні - Сибіга

Росія продовжує відкидати повне і безумовне припинення вогню, брешучи про військові об'єкти, які вона атакує в Україні - Сибіга

18:36 08.04.2025
ООН: щонайменше 12 910 цивільних, у тому числі 682 дитини, вже вбито внаслідок війни в Україні

ООН: щонайменше 12 910 цивільних, у тому числі 682 дитини, вже вбито внаслідок війни в Україні

18:01 29.11.2024
УВКБ ООН підтримує відкриття центрів захисту прав людини по всій країні у партнерстві з Офісом Омбудсмана України

УВКБ ООН підтримує відкриття центрів захисту прав людини по всій країні у партнерстві з Офісом Омбудсмана України

17:02 25.11.2024
Зима в охопленій війною Україні: як УВКБ ООН допомагає залишатися в теплих домівках у холодні місяці

Зима в охопленій війною Україні: як УВКБ ООН допомагає залишатися в теплих домівках у холодні місяці

12:32 20.11.2024
Люди, що були змушені залишити свої домівки в Україні, все ще сподіваються повернутися, хоча невизначеність зростає після 1000 днів повномасштабної війни

Люди, що були змушені залишити свої домівки в Україні, все ще сподіваються повернутися, хоча невизначеність зростає після 1000 днів повномасштабної війни

11:36 29.10.2024
УВКБ ООН надасть додаткову грошову допомогу у зимовий період спільно з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України

УВКБ ООН надасть додаткову грошову допомогу у зимовий період спільно з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України

10:38 30.08.2024
УВКБ ООН посилює співпрацю з Фундацією Олени Зеленської для підтримки великих прийомних родин ВПО

УВКБ ООН посилює співпрацю з Фундацією Олени Зеленської для підтримки великих прийомних родин ВПО

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

ОТП БАНК адаптував програми автокредитування під потреби клієнтів: будь-яку машину з пробігом можна купити за день

Українські компанії створили Альянс із цифрового суверенітету

Forbes Ukraine організовує форум НадЛюди 2025, де оголосить Найкращого роботодавця року

Відкриття рахунку в цінних паперах тепер доступне у застосунку OTP Bank UA

Співробітники Київстар та інклюзивна пекарня Good Bread реалізували ініціативу «Підвішені паски для військових»

Київський Безпековий Форум 2025: єдність заради перемоги та миру

Порошенко передав військовим ще три комплекси протидії технічним розвідкам

Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

Українські виробники звернулись до Зеленського: звинувачують правоохоронців у тиску та захисті недоброчесних імпортерів

Понад 100 видів віскі та 60 дегустацій за два дні: як пройшов Kyiv Whisky, присвячений культурі споживання міцного алкоголю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА