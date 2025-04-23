УВКБ ООН та Міністерство соціальної політики відкрили відремонтований корпус санаторію із соціальними послугами для підтримки вимушено переміщених та постраждалих від війни людей

© УВКБ ООН/Тетяна Курас

Миргород, Полтавська область – Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) разом з Міністерством соціальної політики України сьогодні офіційно відкрили оновлений корпус санаторію «Слава», перетворивши його на безпечний заклад із гідними умовами проживання для розміщення та надання соціальних послуг людям похилого віку, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб, які постраждали через війну, що триває.

УВКБ ООН здійснило комплексний ремонт та облаштування приміщень закладу, який надає послуги підтриманого проживання. Роботи були спрямовані на покращення житлових умов та модернізацію необхідної інфраструктури, такої як системи опалення, електромереж, вентиляції, водопостачання та каналізації, щоб створити комфортне середовище для всіх мешканців, зокрема людей з інвалідністю.

Однак відновлення будівлі — це лише частина змін. Санаторій «Слава» став також частиною прогресивної пілотної програми, яку УВКБ ООН реалізує спільно з Міністерством соціальної політики та партнерською організацією «Право на захист». Основна мета — підвищити спроможність соціальних працівників санаторію та громади допомагати переміщеним людям у процесі соціальної адаптації, що, в перспективі, дозволить їм жити самостійно в громаді.

Завдяки індивідуальним планам соціальної адаптації переміщені люди отримують підтримку, необхідну для довготривалого вирішення їхньої життєвої ситуації, водночас зміцнюючи зв’язки в новій громаді. Це особливо важливо для людей похилого віку, які до переміщення, а подекуди й руйнування чи окупації їхніх домівок, вели самостійне життя, покладаючись на допомогу сусідів і близьких.

Ця спільна ініціатива УВКБ ООН та Міністерства спрямована на відновлення здатності до самостійного життя після переміщення, що відповідає цілям Національної стратегії деінституціалізації.

© UNHCR/Chadi Ouanes

«Трансформація санаторію «Слава» — це не лише ремонт будівлі та забезпечення кращого середовища, це й відновлення гідності, надії та можливостей для тих, кого війна змусила покинути домівки. Поєднуючи покращені умови проживання з індивідуальними послугами соціальної підтримки, ми розширюємо можливості переміщених осіб відновити своє життя та інтегруватися в суспільство. Водночас ми тісно співпрацюємо з Міністерством та місцевою владою, щоб переконатися, що цей досвід допоможе зміцнити систему соціального захисту по всій країні, а отже, у довгостроковій перспективі принести користь багатьом людям», — сказала Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

«До вимушеного переміщення ці люди мали свої домівки, господарство і плани на спокійну старість у колі рідних та близьких. Однак війна внесла свої страшні корективи: втрата житла, здоров'я, звичного способу життя призвели до того, що тепер ці люди стали ВПО, які вже не мають ані сил, ані можливостей починати все з нуля. Розуміючи це, ми фактично змінили призначення санаторію, створивши тут гідні умови життя для людей старшого віку та людей з інвалідністю, які виїхали з небезпечних територій, та потребують додаткової підтримки. Ми вдячні нашим партнерам, разом з якими нам вдалося модернізувати інфраструктуру санаторію, покращити житлові умови так, аби його мешканцям було тут максимально зручно та безпечно», - зазначила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

© UNHCR/Tetiana Kuras

«Ми прагнемо, щоб кожна людина, яка опинилася в складних обставинах через війну, мала не лише дах над головою, а й реальний шанс повернути собі контроль над життям. Послуга соціальної адаптації, яку ми реалізуємо в санаторії «Слава», полягає в індивідуальному супроводі й підтримці кожного отримувача допомоги — від створення персонального плану дій до його реалізації. Ми допомагаємо людям поступово відновити навички самостійного життя, приймати обґрунтовані рішення щодо подальшого влаштування й забезпечення власного добробуту після виселення із санаторію. Це не просто допомога, а інвестиція в гідне та незалежне майбутнє», - зазначила заступниця координаторки програми соціальної допомоги та захисту БФ «Право на захист» Віта Тітова.

Санаторій «Слава» у Миргороді нині надає три ключові соціальні послуги: тимчасове проживання для ВПО, поки їм не буде знайдено довгострокове житло; підтримане проживання для людей, які потребують допомоги у повсякденному житті (зокрема, людей похилого віку та осіб з інвалідністю); а також нову пілотну послугу з соціальної адаптації для поступового переходу до самостійного життя.

УВКБ ООН вже багато років тісно співпрацює з Міністерством соціальної політики України і у 2022 році підписало Меморандум про взаєморозуміння з метою розширення доступу до системи соціального захисту для ВПО та інших вразливих верств населення які, постраждали від війни.

© UNHCR/Tetiana Kuras

Спираючись на цю співпрацю, УВКБ ООН та Міністерство впроваджують спільну пілотну ініціативу щодо соціальної адаптації в санаторії «Слава», а також санаторії «Батьківщина» у Трускавці на Львівщині з метою зміцнення цієї соціальної послуги як важливого компонента, який дозволить літнім внутрішньо переміщеним людям знайти довгострокове рішення.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року УВКБ ООН підтримало 4,3 мільйона людей в Україні в 2022 році за допомогою різних гуманітарних програм і програм відновлення, а також 2,63 мільйона людей у 2023 році. У 2024 році УВКБ ООН надало близько 1,7 мільйона багатогалузевих послуг, таких як грошова допомога, ремонт будинків, психосоціальна підтримка та юридичні консультації постраждалим від війни людям по всій Україні, щоб допомогти їм відновити життя та відбудувати будинки.