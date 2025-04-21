Станьте частиною наймасштабнішої логістичної виставки в Україні: XXXІІ День Логіста та DistributionMaster-2025!

29-30 травня 2025 року в Києві відбудеться наймасштабніша логістична виставка України – XXXІІ День Логіста, яка охоплює всі галузі логістики. Паралельно з нею пройде щорічна спеціалізована бізнес-зустріч для професіоналів дистрибуції та їх партнерів DistributionMaster-2025 на тему «Нова реальність – виклики та рішення».

Місце проведення: Київ, вул. Берестейська, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл». Організатор: TradeMasterGroup.

Партнери виставки

Генеральний партнер - Genesis ID Group

4PL Логістичний Партнер- Fair Logics

Лідер міжнародних логістичних рішень- UNI-LAMAN GROUP

Страховий партнер / Гарант АТ «Страхова компанія «ІНГО»

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

ІТ Партнер – ABM Cloud

Партнер логістики останньої милі - ANT-Logistics

ПАРТНЕР з AI-driven IT-екосистеми - SMART business

Партнер з міжнародної логістики - TURBOAVIA

Linqo - частина Ruptela Group, якісний постачальник телематичних рішень

legas-logistics - Комплексний логістичний провайдер

Партнер з виготовлення кузовів-фургонів ІНТЕРКАРГОТРАК

SKLAD SERVICE Інтегратор комплексних рішень для складської логістики

IT партнер - WEZOM

Лідер міжнародних транспортних перевезень - Weizlogistics

Ваш персональний логістичний провідник - Навіс

Партнер кава-брейку – Discaf

Трансформаційний Партнер – EALC

Логістичний Партнер - КОНСОЛЬЛАЙН

Цей захід стане унікальною можливістю для професіоналів галузі логістики та дистрибуції поділитися досвідом, обговорити поточні виклики та знайти нові рішення для покращення бізнес-процесів.

Про День Логіста в цифрах:

2 дні і 2 паралельні зали конференцій: « XXXІІ Всеукраїнський День Логіста » та « DistributionMaster-2025: Нова реальність – виклики та рішення».

» та « Нова реальність – виклики та рішення». 30+ топ-спікерів з провідних українських роздрібних, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній.

Понад 2000 учасників. Це ваші потенційні та існуючі партнери у сфері логістики та дистрибуції.

100 виставкових стендів – компанії представлять свої продукти та рішення у сфері логістики та дистрибуції.

Національна премія з логістики - "Innovation in Logistics 2025" - престижна премія у сфері логістики, що відзначає найкращі інноваційні рішення та сучасне обладнання.

престижна премія у сфері логістики, що відзначає найкращі інноваційні рішення та сучасне обладнання. Ярмарка вакансій - надає компаніям можливість знайти кваліфікованих фахівців та швидко закрити ключові вакансії в сфері логістики. У межах 2-го етапу проєкту «Збільшення кадрового потенціалу логістичного бізнесу України» відбудеться спеціалізований Ярмарок вакансій, який створений, щоб допомогти компаніям знайти кваліфікованих працівників, а кандидатам — отримати роботу в перспективній сфері - логістиці.

Ключові виступи:

Модератор конференції Євген Нікушин – Директор з логістики Fado, тренер Школи Логістів Тренінгового Центру TradeMaster. ТОП-практик логістики з 20-річним досвідом..

Андрій Мокряков, старший консультант аналітичного департаменту Pro-Consulting. Тема: Аналіз ринку логістичних послуг країни. Тренди, складнощі, можливості для України. Євген Зборовський, заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті. Тема: Укртрансбезпека: завдання, виклики та інновації у сфері безпеки на транспорті. Віталій Пересада, керівник відділу страхування фінансових ризиків АТ «Страхова компанія «ІНГО». Тема: Фінансові інструменти гарантування сплати митних платежів. Charles Debattista (United Kingdom), Barrister 36 Stone, учасник роботи над INCOTERMS. Тема: INCOTERMS 2020: Чи дають вони відповіді на питання щодо продажу товарів в Україну та з України в умовах війни? Валерій Губарєв, комерційний директор «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ АЕО», ведучий партнер «НЕЗАЛЕЖНА МИТНА АГЕНЦІЯ». Тема: Спільний митний простір з ЄС. Авторизований економічний оператор та митне представництво. Дмитро Сидько, Key Account Manager robota.ua. Тема: Аналітика ринку праці в логістиці України. Тренди 2025. Олексій Снегур, CEO та Аліна Калістратова, PM ABM WMS. Тема: Впровадження YMS на заводі IBT PepsiCo. В’ячеслав Кужель, керівник безпеки руху ТОВ «Сільпо-Фуд». Тема: Логістика майбутнього: досвід та виклики використання AI у безпеці вантажного транспорту. Володимир Кузнець, директор з логістики мережі супермаркетів «Чудо Маркет». Тема: Проблеми у складській логістиці через війну та їх вирішення. Роман Лесик, керівник служби транспортної логістики Kormotech. Тема: Розвиток та впровадження електронної логістики для підвищення ефективності. Володимир Дудін, керівник департаменту планування та автоперевезень ТОВ «Ковальська Бетон». Тема: Новітні технології у логістиці: роль AI у бізнес-процесах. Марина Бондарчук, Head of Sales, Genesis ID Group. Тема: Machine Vision Zebra: відкриваємо нові горизонти в технологіях. Дмитро Пасенков, CEO DP Development & Property. Тема: Тенденції та перспективи ринку складської логістики України та Європи. Сергій Поляков, заступник директора Департаменту логістики з розвитку ТОВ РУШ (Лінія магазинів EVA). Тема: Автоматизація та оптимізація складських процесів в e-com Василь Іздєбський, Business manager WEZOM. Тема: Логістична система + AI: автоматизація рутин і підвищення лояльності клієнтів у логістиці. Кейс WEZOM — коротко про розробку, що вже працює.Реальний кейс На 60% зменшено час обробки замовлення. Ірина Данилець, начальник відділу імпорту ТОВ "Метро Кен Енд Кері Україна" Тема: АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ВІДДІЛУ ІМПОРТУ. ЯК РОБОТ МАРТІН ДОПОМАГАЄ З ПРИЙМАННЯМ ТОВАРУ В СИСТЕМУ Альона Матійчик, директор з розвитку продажів авіаперевезень ТОВ «КОНСОЛЬЛАЙН УКРАЇНА». Тема: Логістика без посередників: чому прямий сервіс — це новий стандарт Вікторія Наумчева, засновниця компанії Fair Logics. Тема уточнюється Олександр Зозуля, заступник комерційного директора Uni-Laman Group.Тема: Як знизити витрати на логістику: практичні кейси та лайфхаки від Uni-Laman Group. Антон Дорожкін, комерційний директор напрямку B2B компанії Барком. Тема: як організувати ефективну взаємодію між маркетингом і дистрибуцією для максимізації продажів?

Долучайтеся до Всеукраїнського Дня Логіста 2025 та сформуйте майбутнє галузі разом з провідними експертами!

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